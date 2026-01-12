Spruch von Janin Ullmann: Aleks wirft dem Sender Hetze vor

Beim Wiedersehen von Temptation Island V.I.P. sorgte Janin Ullmann (44) für einen Moment, der viral ging. Die Moderatorin zielte mit einem Spruch gegen Aleksandar Petrovic (34): "Alle fünf Jahre wählen wir unseren Bundespräsidenten, alle vier Jahre ist Olympia, und alle drei Jahre verliert Aleks Petrovic seine Freundin bei 'Temptation Island V.I.P'. In diesem Fall sogar seine Verlobte." Während viele User die Spitze feiern, kocht hinter den Kulissen die Stimmung hoch: Aleks meldete sich noch am Abend auf Instagram zu Wort und schoss scharf gegen den Sender: "Respekt an mich, dass ich bei dieser respektlosen Anmoderation, die genau darauf ausgelegt war, sich über mich lustig zu machen, mich zu demütigen und gegen mich Hetze zu betreiben und zu mobben, ruhig geblieben bin!"

Unter einem Clip des offiziellen Show-Accounts setzte der Reality-TV-Star einen langen Kommentar ab – und machte unmissverständlich klar, wie er die Anmoderation empfunden hat. Er sprach von "Hetze, Negativität und Hass", die erwünscht seien, solange sie gegen ihn gerichtet seien. Zudem kritisierte er eine "Hassrede-Prävention" zu Beginn der Show als "bloßen Bluff". Sein Statement beendete er mit den Worten: "Es gibt Menschen, die mit so einem Hass nicht klarkommen und sich deshalb das Leben nehmen!"

Aleks und Vanessa Nwattu (25) hatten sich gemeinsam dem Temptation-Treuetest gestellt, doch der Versuch, ihre Beziehung zu retten, scheiterte komplett. Stattdessen lieferten sich die Ex-Verlobten beim Wiedersehen noch einmal ein heftiges Wortgefecht. Besonders für Vanessa gab es Rückhalt: Unter einem Social-Media-Beitrag zur Sendung sammelten sich zahlreiche Kommentare, die der Influencerin Respekt zollten. "Vanessa sieht einfach innerlich tot aus, wenn sie neben Aleks sitzt... Sie kann stolz auf sich sein, dass sie sich von ihm gelöst hat", schrieb ein User. Ein anderer lobte: "Ich war noch nie so stolz auf eine fremde Person, wie ich jetzt stolz auf Vanessa bin. Sie hat das super gemeistert."

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

