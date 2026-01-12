Insta-Beben: Nicola Peltz-Beckham löscht Bilder von Victoria

Nicola Peltz-Beckham (31) hat zu Beginn des Jahres einen radikalen digitalen Schritt vollzogen: Auf dem Instagram-Account der Schauspielerin sind sämtliche gemeinsamen Fotos mit Schwiegermama Victoria Beckham (51) verschwunden. Die Einträge, auf denen Nicola und Victoria als eingespieltes Glamour-Duo zu sehen waren, sind nicht mehr auffindbar. Auch die übrigen Mitglieder der berühmten Fußballer- und Designer-Familie tauchen dort kaum noch auf. Sichtbar bleibt lediglich Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26), mit dem Nicola seit ihrer Hochzeit unzertrennlich scheint – während der Rest seiner Familie online kaum noch eine Rolle spielt.

Der Bruch kommt nicht überraschend: Das Verhältnis zwischen Nicola und Victoria gilt seit Jahren als schwierig. Schon 2022 krachte es rund um das Hochzeitskleid, als Victoria für ihre zukünftige Schwiegertochter designen wollte, Nicola am Ende aber eine Robe des Modehauses Valentino trug. In den vergangenen Monaten spitzte sich der Familienkonflikt weiter zu. Laut der Daily Mail blockierte Brooklyn seine Eltern und Geschwister in den sozialen Medien und ließ ihnen sogar ein Schreiben zukommen, in dem sie aufgefordert wurden, ihn nur noch über seinen Anwalt zu kontaktieren und sich öffentlich nicht mehr über ihn zu äußern. Nur drei Personen aus dem Beckham-Clan sind derzeit noch in der Follow-Liste von Nicola zu finden: Sandra, die Mutter von David (50), sowie seine Schwestern Lynne Beckham-Briggs und Joanne Beckham. Ihren Schwagern Cruz (20) und Romeo (23) sowie Schwägerin Harper (14) war Nicola bereits zu einem früheren Zeitpunkt entfolgt.

Die Ehe von Nicola und Brooklyn wirkt derweil ungetrübt. Immer wieder betonen die beiden ihre Verbundenheit in sozialen Netzwerken, und Brooklyn weicht bei wichtigen Ereignissen wie Geburtstagsfeiern nicht von der Seite seiner Frau. Nicola zeigt sich zudem oft in Begleitung ihrer eigenen Familie, insbesondere ihres Bruders Bradley. Währenddessen scheint sie keinerlei Bedürfnis zu haben, die Brücke zu ihrer Schwiegerfamilie wieder aufzubauen, was die jüngsten Entwicklungen rund um ihre Social-Media-Präsenz weiter verdeutlichen.

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Victoria Beckham zu Ostern 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

