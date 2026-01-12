Dieses TV-Sternchen soll Dschungelcamp-Nachrückerin sein

Ein neues Gerücht wirbelt kurz vor dem Start der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" die Buschfunk-Gerüchteküche auf: Brenda Brinkmann soll als mögliche Nachrückerin für das Dschungelcamp bereitstehen – und zwar ab dem 23. Januar in Australien. Die Reality-Bekanntheit, bekannt aus Formaten wie Temptation Island V.I.P., wird laut Bild bereits in Down Under erwartet, um im Fall eines spontanen Ausfalls einspringen zu können. Hinter den Kulissen wird gewöhnlich mit Ersatzkandidaten geplant, falls jemand vorzeitig aussteigt oder medizinisch passen muss. Ob und wann Brenda tatsächlich ins Camp einzieht, entscheidet sich demnach erst vor Ort.

Bei RTL gibt man sich dazu wie üblich zurückhaltend. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage des Magazins: "Potenzielle Ersatzkandidaten kommentieren wir grundsätzlich nicht." Dafür bestätigte der Sender jedoch die diesjährigen Bewohner offiziell: Mit dabei sind Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hardy Krüger Jr. (57), Nicole Belstler-Boettcher (62), Gil Ofarim (43), Hubert Fella (57), Eva Benetatou (33), Patrick Romer (30), Prominent getrennt-Bekanntheit Ariel, Samira Yavuz (32), Mirja du Mont (49) und Umut Tekin (28).

Neben Brenda steht aber angeblich auch Peter Klein (58) als möglicher Ersatzkandidat für das Dschungelcamp 2026 auf dem Zettel. Gerüchten zufolge wäre damit auch Yvonne Woelke (46) als Begleitperson mit im Spiel. Die Spekulationen wurden vor allem dadurch befeuert, dass Begleiter im Hotel nicht nur für emotionale Unterstützung sorgen, sondern auch für spontane Interviews zur Verfügung stehen. Besonders brisant: Yvonne hätte damit schon zum dritten Mal jemanden im Dschungel begleitet – nach Einsätzen für Janina Youssefian (43) und Djamila Rowe (58). Angekurbelt wurde das Ganze von "Blitzlichtgewitter"-Podcast-Bekanntheit Tobo.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

IMAGO / STAR-MEDIA Brenda Brinkmann bei "The Ultimate Hype" 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

