Statement: Aleks Petrovic veröffentlicht Temptation-Brief

Nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung des Temptation Island V.I.P.-Wiedersehens meldet sich Realitystar Aleksandar Petrovic (34) mit einem Kracher auf Instagram zurück. Neben einem langen Statement und einer Aufzeichnung eines Telefonats mit seiner Ex auch mit dem Inhalt des berüchtigten Lagerfeuerbriefs an seine frühere Verlobte Vanessa Nwattu (25). In dem Schreiben lässt er die Zeit vor ihrer Showteilnahme Revue passieren, gesteht sich Fehler ein und behauptet unter anderem: "Du hast dir gewünscht, dass ich dir zuhöre und dir Aufmerksamkeit schenke." Dies habe er nicht getan, denn er sei "blind gewesen". Ferner überschüttet er "Power-Frau" Vanessa mit zahlreichen Komplimenten und bedankt sich: "Du hast an uns geglaubt und an uns festgehalten, weil ich dir damals bei Temptation V.I.P maximalen Halt gegeben habe."

Es folgt eine Auflistung von Aleks' guten Taten und Eigenschaften: Er habe sie "gefühlt", ihr mit einem gebrochenen Nagel geholfen, sich um sie gekümmert, als sie betrunken war. "Im Alltag ging das alles unbewusst unter", schreibt der Influencer weiter. Schuld sei eine "Business-Alpha-Blase", in der Aleks stehe und sich daher mehr für Zahlen, Arbeit und Co. als für seine frühere Partnerin interessiert habe: "Mit unserer Auswanderung wurde der Druck noch größer. [...] Es tut mir in meiner Seele leid, dass ich nicht für dich da war, bitte verzeih mir." Er sehe in sich die Ursache für Vanessas "emotionale Verschlossenheit". Aleks behauptet: "Es ist kein Wunder, dass du dich emotional verschlossen hast und wir dann nur noch selten intim wurden."

Auch über seine eigenen Gefühle schreibt Aleks. Dass die fehlende Intimität bei Temptation zum Thema wurde, habe ihn schwer getroffen: "Ich habe mich in meiner Männlichkeit und in meinem Ego verletzt gefühlt." Er sei davon überzeugt gewesen, dass sie ihn nach dem zweiten Lagerfeuer verlassen würde und ihn lediglich demütigen wollte. Obwohl er fest mit dem Ende rechnete, habe Aleks sich ihr "Memories 2023 Bilderbuch" angeschaut und an früheren gemeinsamen Erinnerungen festgehalten: "Jeden Abend bin ich weinend schlafen gegangen." Ferner wiederholt er mehrfach, dass er Vanessa auf emotionaler Ebene verloren habe – die Verführer konnten sie jedoch emotional auffangen. Daran wolle er arbeiten. Zudem versprach der Influencer: "Ich muss dringend meine tief sitzenden Probleme therapieren lassen." Nach der Show wolle er sein Handy nachts auf Flugmodus schalten und in Einzeltherapie gehen.

Abschließend betont Aleks, er wolle Vanessa besser behandeln, denn sie sei ein "sanfter, sensibler, liebevoller und fürsorglicher Schmetterling." Er vermisse die Beziehung, die sie 2023 geführt hätten. Doch die gemeinsamen Erlebnisse bei Temptation würden sie stärker machen. Seinen Brief beendet Aleks schließlich mit den Worten: "Ich vermisse deinen Kopfhautgeruch, deine süßen Krauselhaare, dein Muttermal unter deinen voluminösen Lippen und deine rehbraunen Augen, die zu mir aufschauen... Du bist meine Traumfrau, die Mutter meiner Kinder, meine Königin der Schmetterlinge, meine einzigartige und unersetzliche Vanessa! [...] In Liebe, dein Verlobter, Aleks."

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrović und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

