Sarah Ferguson und Andrew planen heimliche Versteigerung

Die Schockwellen um Andrew Mountbatten Windsor (65) und Sarah Ferguson (66) reißen nicht ab! Wie exklusive Quellen aus Palastkreisen bei Radar berichten, sollen die beiden Ex-Royals in ihrer Multimillionen-Royal Lodge bereits heimlich wertvolle Gegenstände für geheime Auktionen zusammentragen. Der Grund: pure Verzweiflung! Nachdem König Charles III. (77) dem skandalumwitterten Ex-Paar bis Ostern den Rauswurf aus ihrem luxuriösen Anwesen befohlen hat, scheint die Panik perfekt zu sein. Ein Insider enthüllt schockierende Details: "Andrew handelt aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Er begutachtet alles Wertvolle, von Schmuck bis zu privaten Papieren, und betrachtet es als finanzielle Rettungsleine, falls der Palast ihn endgültig fallen lässt." Die 65-jährige Ex-Königshoheit und seine geschiedene Frau Sarah leben seit ihrer Trennung vor Jahrzehnten weiterhin gemeinsam in dem prunkvollen Anwesen. Doch ihre Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) hat sie nun endgültig ins Abseits katapultiert.

Die Sammlung umfasst private Briefe, intime Fotografien, persönliche Aufnahmen und königliche Andenken, so der Insider bei Radar. Sarah, die einst als "Herzogin von York" gefeiert wurde, soll besonders erpicht darauf sein, aus ihrer royalen Vergangenheit Kapital zu schlagen. "Sarah hat alles aufgehoben", zitiert das Portal den Informanten, darunter Hochzeitsandenken, Geschenke und vor allem Briefe von Prinzessin Diana (†36), die sie einst als unbezahlbar betrachtete. Freunde des Ex-Paares sollen hingegen warnen, der Verkauf von Dianas Notizen könne "den Palast zutiefst beunruhigen" und eine heikle Lage zur Krise hochschrauben. Noch sensibler wäre der Umgang mit Erinnerungsstücken der 2022 gestorbenen Queen Elizabeth II. (†96) – allein das Bild solcher Verkäufe gelte intern als "schwer beschädigend". Rechtsberater überwachen die Situation bereits intensiv, da unklar ist, ob die Gegenstände aus der Royal Lodge überhaupt legal verkauft werden dürfen – oder ob sie der Krone gehören. "Selbst das Auftauchen eines einzigen Gegenstands würde sofort weitreichende Folgen haben. Aber Andrew und Sarah scheinen entschlossen zu sein, die Lodge in eine Art Pfandhaus zu verwandeln", so der Insider.

Sarah und Andrew, der ein eigenes Enthüllungsbuch planen soll, verbindet trotz Trennung ein ungewöhnlich enges Miteinander: Beide feiern Familienanlässe gemeinsam und gelten als verschworene Einheit, wenn es um ihre Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) geht. Sarah ist für ihre Sammelleidenschaft und ihr Gespür für persönliche Erinnerungen bekannt, sie pflegte über Jahre enge Bande innerhalb der Familie – darunter die Freundschaft zu Diana. Andrew wiederum zieht sich seit seinem Bruch mit öffentlichen Aufgaben weitgehend ins Private zurück. In ihrem Alltag in Windsor wurde die Royal Lodge zum Rückzugsort, zu einem Haus voller Fotos, Notizen und kleiner Geschenke aus vergangenen Zeiten – Erinnerungen, die nun, folgt man den Berichten, plötzlich einen Preis haben könnten.

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Getty Images Sarah Ferguson im April 2025

John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Die britischen Royals beim Geburtstag von Queen Elizabeth II. in der Royal Albert Hall