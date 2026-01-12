Nach Trennung: Darya Strelnikova startet eigenen Podcast

Frischer Wind nach dem Liebes-Aus: Darya Strelnikova (33) macht nach der Trennung von Fabio Knez (32) allein weiter – und zwar mit einer eigenen Show. Auf Instagram hat das Model am Wochenende verraten, dass sein Podcast "Pillow Talk" am 14. Januar 2026 bei Podimo an den Start geht. Die Reality-Bekanntheit beschreibt das Konzept folgendermaßen: "Er fühlt sich an wie ein Nachttelefonat mit deiner besten Freundin: intim, ehrlich, ungefiltert. Kein Skript, kein Perfektsein — nur echte Gedanken und echte Gefühle."

In ihrem Posting kündigt Darya an, in "Pillow Talk" offen über Dating, Beziehungsthemen, mentalen Ballast und "diese emotionalen Ups und Downs" zu sprechen. Auch ihr Weg nach der Trennung soll Platz finden: "Single sein, Wohnung, Dubai, Neuanfang… Alles kommt auf den Tisch." Die Influencerin verspricht Momente zum Lachen, aber auch Tiefe: "Es trifft genau da, wo es wehtut — aber genau dafür ist dieser Raum da — damit du dich nicht allein fühlst."

Nach der überraschenden Trennung erfuhr Fabio eine Welle an negativen Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Viele Fans stellten sich demonstrativ auf die Seite seiner Ex und ließen an dem Influencer kein gutes Haar. Darya wollte das nicht so stehen lassen. In einer Social-Media-Story stellte sie klar: "Ich möchte euch herzlich bitten, solche Kommentare künftig unter meinen Beiträgen zu unterlassen. Ich werde sie in Zukunft auch löschen, da ich mir einen respektvollen Umgang wünsche."

Darya Strelnikova, November 2025

Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night

Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars