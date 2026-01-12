Nach Tod seiner Tochter: Tommy Lee Jones zieht sich zurück

Der Schock sitzt tief bei Tommy Lee Jones (79). Nach dem tragischen Verlust seiner 34-jährigen Tochter Victoria am Neujahrstag hat sich der Oscar-Preisträger komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die junge Frau wurde leblos in einem Luxushotel in San Francisco aufgefunden – ein Schicksalsschlag, der den Schauspieler zutiefst erschüttert hat. Bereits kurz nach dem schrecklichen Ereignis meldete sich die Familie zu Wort und richtete eine eindringliche Bitte an die Medien und die Öffentlichkeit. "Wir danken Ihnen für all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schweren Zeit", hieß es in dem knappen Statement der Familie Jones bei People. Victoria ist die Jüngere von Tommys zwei Kindern aus seiner Ehe mit Ex-Frau Kimberlea Cloughley.

Tommy, der über Jahrzehnte das Kinopublikum begeisterte, sucht nun Zuflucht in der Abgeschiedenheit seiner texanischen Ranch, weit weg vom grellen Licht der Kameras und dem Trubel Hollywoods. Ein Insider verrät gegenüber People exklusiv: "Er ist sehr privat und bleibt meist für sich. Er verlässt seine Ranch nur gelegentlich für notwendige Besorgungen." Der Schauspieler, der einst in Blockbustern wie "Men in Black" und "Auf der Flucht" brillierte, fokussiert sich nun ganz auf das, was ihm schon immer Halt gegeben hat: sein Leben als Rancher. "Er konzentriert sich auf die Rinderzucht und Polo. Er reitet noch, aber weniger häufig", erklärt die Quelle weiter. Vor wenigen Tagen war Tommy in Texas kurz in der Öffentlichkeit zu sehen, sichtlich angeschlagen, gestützt von seiner Frau Dawn. Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei weiter: Offiziell steht die endgültige Todesursache noch aus, ein Verbrechen schließen die Behörden jedoch aus. Aus Unterlagen geht hervor, dass Victoria im vergangenen Jahr mindestens zweimal in Gewahrsam genommen worden war, unter anderem wegen Drogenbesitzes.

Die Beziehung zwischen Tommy und Victoria war geprägt von gemeinsamer Leidenschaft für die Schauspielerei und einer tiefen familiären Verbundenheit. Victoria trat schon früh in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters. Mit nur elf Jahren gab sie 2002 ihr Filmdebüt an der Seite von Tommy in Men in Black II. Doch die Zusammenarbeit zwischen Vater und Tochter verlief nicht immer reibungslos, wie Insider berichten. Als die damals 14-jährige Victoria für eine Rolle nicht um 5 Uhr aufstehen wollte, soll Tommy sie kurzerhand "gefeuert" haben. Mitarbeiter der Produktion hätten den Teenager dann heimlich geweckt und pünktlich zum Set gebracht – eine Anekdote, die sowohl Tommys' Professionalität als auch seine väterliche Strenge verdeutlicht. Trotz solcher Episoden schätzte der Oscar-Preisträger das Talent seiner Tochter sehr. In einem Interview mit The New Yorker aus dem Jahr 2006 attestierte er ihr: "Sie ist eine gute Schauspielerin." Diese Worte zeugen von seinem Stolz auf Victoria, die später auch in der Serie One Tree Hill und in seinem Regiewerk "The Three Burials of Melquiades Estrada" mitwirkte.

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

Getty Images Tommy Lee Jones, Schauspieler

