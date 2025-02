"Traurigstes Geschäft": Pete Davidson rechnet mit Showbiz ab

Pete Davidson (31), bekannt aus der Kultshow Saturday Night Live, spricht über sein bewegtes Leben und seine Erfahrungen in Hollywood. Der 31-jährige Comedian enthüllt, dass er anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von "SNL", das diese Woche live ausgestrahlt wird, auf seine ursprüngliche Audition aus dem Jahr 2014 zurückgeblickt hat – ein Moment, der ihn zu Tränen gerührt hat. "Die Unschuld in meinen Augen hat mich so traurig gemacht", erklärt er im Gespräch mit Page Six. Pete, der mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert wurde, reflektiert auch über die Herausforderungen in der Showbranche: "Ich habe das falsche Geschäft gewählt, um mit einer psychischen Erkrankung klarzukommen. Ich bin einer der unsichersten und traurigsten Menschen überhaupt und habe das unsicherste und traurigste Geschäft gewählt."

Pete spricht auch offen über seine intensive Zeit bei "SNL". Als einer der jüngsten Cast-Mitglieder habe er sich oft wie ein Außenseiter unter Kollegen gefühlt, die deutlich älter waren. Show-Erfinder Lorne Michaels (80) sei jedoch eine entscheidende Stütze in seinem Leben gewesen und habe ihm geholfen, an sich zu glauben. Das sei ihm oft schwergefallen, vor allem angesichts der ständigen Aufmerksamkeit für sein Privatleben. Seine Beziehungen zu Frauen wie Kim Kardashian (44), Ariana Grande (31) und Cazzie David seien häufig in den Vordergrund gerückt worden und hätten seine beruflichen Erfolge überdeckt. "Es war erniedrigend, weil ich wollte, dass man über meine Arbeit spricht, nicht darüber, mit wem ich ausgehe", sagt Pete.

Abseits der Bühne dreht sich Petes Leben inzwischen stärker um seine persönliche Weiterentwicklung. In den letzten Monaten hat er nicht nur mit dem Drogenkonsum und Social Media abgeschlossen, sondern auch begonnen, seine zahlreichen Tattoos zu entfernen. Dabei beeinflusste ihn auch seine Familie. "Sie sagten: 'Ich habe solche Angst, einen Artikel zu lesen und zu erfahren, dass du nicht mehr da bist', und das hat mich echt getroffen. Es machte mir klar, dass das Showbiz nicht mehr mein Leben ist", erklärt der 31-Jährige, der im Alter von sieben Jahren seinen Vater bei den Anschlägen vom 11. September verlor. Pete träumt davon, eines Tages ein normales Familienleben zu haben und arbeitet hart an sich selbst: "Ich hatte sechs Monate lang ein gutes Leben und realisierte, dass man den nötigen Einsatz bringen muss, wenn man so behandelt werden will, wie man es sich wünscht."

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson, Februar 2025

