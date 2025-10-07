Experte sicher: Die Royals profitieren von Zoff mit Harry

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich endgültig von ihrem Leben als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie verabschiedet. Doch der Rückzug und die damit einhergehenden Konflikte mit den Royals scheinen für das Paar nicht nur negative Konsequenzen zu haben. Der waschechte Familienstreit sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern hat sich auch finanziell als lukrativ erwiesen. Das behauptet Laurence Llewelyn-Bowen in seinem Format "True Royalty". Besonders die frostige Beziehung zu Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sowie die schwierige Dynamik zu König Charles (76) haben Experten zufolge eine Art Multi-Millionen-Dollar-Industrie geschaffen.

Wie Laurence weiter ausführt, profitieren aber nicht nur die Sussexes, sondern auch viele andere von diesem Medienrummel: "Trotz all der Negativität ist dieser Riss in der Familie zu einem profitablen Geschäft geworden. Es geht darum, alles zu verkaufen, was dahinter steckt." Harry, der in seiner Autobiografie "Spare" persönliche Einblicke in sein Leben gewährt hatte, zeigte dabei öffentlich die Spannungen innerhalb der Familie auf. Dabei könnte die Rolle von Herzogin Meghan einen entscheidenden Wendepunkt in Harrys Leben markiert haben. Experten wie Katie Nicholl sind der Ansicht, dass mit Meghans Auftauchen viele seiner verdrängten Themen hochgekommen seien und er intensiv mit Therapien darauf reagiert habe.

Als Meghan in Harrys Leben trat, gab das dem jüngeren Sohn von König Charles möglicherweise den Anstoß, sich seinen emotionalen Wunden zu stellen. In seiner Autobiografie "Spare" beschreibt Harry beispielsweise, wie er Entwicklungen durchlief, die er zuvor lange verdrängt hatte. Dennoch glaubt Katie Nicholl, dass Harry diesen Wandel auch ohne Meghans Präsenz durchlebt hätte, wenn auch weniger intensiv und ausgedehnt. Meghan wirkt dabei nicht nur als Katalysator dieser Veränderung, sondern auch als Unterstützerin in ihrem gemeinsamen Streben nach einem neuen Lebenskapitel abseits der königlichen Pflichten.

Getty Images Prinz Harry, 2025

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2025

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023