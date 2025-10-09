Prinz William und Familie sind Fans von UK-"Die Verräter"

Prinz William (43) hat bei einer Ordensverleihung in Windsor Castle einen seltenen Einblick in das Familienleben mit seiner Frau Kate (43) und den drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) gegeben. Der Prinz von Wales war am Mittwoch Gastgeber einer Investiturzeremonie und überreichte dabei dem Fernsehproduzenten Stephen Lambert den Order of the British Empire (OBE) für seine Verdienste um die britische Fernsehlandschaft. Dabei verriet William laut Hello! Magazine, dass er und seine Familie sich sehr darauf freuen, die neue Staffel der britischen Version von Die Verräter zu sehen.

Im Gespräch mit Stephen, dessen Produktionsfirma hinter der erfolgreichen TV-Show steht, betonte William, dass vor allem das Engagement der prominenten Teilnehmer die Spannung der Serie ausmache, wie das Newsportal berichtet. Für Stephen selbst war die Ehrung ein bedeutsamer Moment. "Solche Momente sind etwas ganz Besonderes – und gerade Schloss Windsor zu besuchen, ist ein echtes Highlight. So viel Geschichte an einem Ort", teilte er nach der Zeremonie mit. Diese Begegnung gewährte einen seltenen Einblick in die Freizeitinteressen des königlichen Paares, das üblicherweise mit persönlichen Details eher zurückhaltend ist.

Bereits in der Apple-TV-Plus-Sendung "The Reluctant Traveler" von Eugene Levy (78) hatte William einige private Anekdoten erzählt. Er erzählte von den Kinderspielen seiner Familie im Windsor Castle. Besonders freue er sich darüber, dass seine Kinder heute auf einem weichen Teppich ohne Verletzungsgefahr herumrennen können – anders als er selbst früher, als er sich beim Toben oft Holzsplitter zuzog. Zudem wurde bekannt, dass die Familie gerne an den Quizabenden eines Pubs in der Nähe ihres Wohnsitzes teilnimmt. Diese entspannten Aktivitäten zeigen eine bodenständige Seite der Royals, die ihr Privatleben mit Humor und Freude gestalten.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Ankunft von Emmanuel Macron in London, Juli 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, Juni 2024