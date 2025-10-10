Prinz Andrew soll über Freundschaft zu Epstein gelogen haben

Neue Details zur Verbindung zwischen Prinz Andrew (65) und Jeffrey Epstein (†66) kommen ans Licht: Die ehemalige Schweizer Schönheitskönigin Béatrice Keul behauptet, dass Andrew den Unternehmer bereits 1993 getroffen habe – sechs Jahre früher, als Andrew bisher zugab. Jeffrey soll ihr damals auf einer Veranstaltung in New York City von seinen angeblichen Beziehungen zu reichen und mächtigen Personen erzählt haben, darunter der heutige US-Präsident Donald Trump (79) und der britische Royal Andrew. Jeffrey schlug Béatrice angeblich sogar vor, ein Treffen mit dem Prinzen zu arrangieren, doch sie lehnte ab. Diese von Ok! Magazine veröffentlichte Enthüllung widerspricht Andrews Aussage aus einem BBC-Interview von 2020, in dem er selbst erklärte, Jeffrey erst 1999 kennengelernt zu haben.

Béatrices Statement dürfte – sofern es sich als wahr herausstellen sollte – neue Spannungen in die britische Königsfamilie bringen, die durch Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter bereits jetzt als erheblich belastet gilt. Kürzlich wurde bekannt, dass König Charles (76) entschieden hat, seinen jüngeren Bruder und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (65) zu den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten der royalen Familie in diesem Jahr nicht einzuladen. Zudem sollen öffentliche und familiäre Auftritte der beiden in Zukunft äußerst eingeschränkt werden, um weitere Schlagzeilen zu vermeiden.

Bereits in der Vergangenheit wurde bekannt, dass Andrew und Jeffrey eine Beziehung unterhielten, die auf gegenseitigem Nutzen basierte. Während Jeffrey durch Andrews royale Kontakte gesellschaftliches Prestige erlangte, soll der in Ungnade gefallene Unternehmer dem Prinzen mit finanzieller Hilfe und der Organisation von Bekanntschaften unter die Arme gegriffen haben. Zudem beglich Jeffrey einst die Schulden von Sarah Ferguson, was ihre Verbindung weiter vertiefte. Diese Enthüllungen belasten das Ansehen des Herzogs von York massiv und stellen die royalen Familienbande auf eine erneute Probe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Collage: Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019