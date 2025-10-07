Mega-Sperrzone um Prinz Williams neues Heim sorgt für Unmut

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben mit ihrer neuen Residenz, der Forest Lodge im Windsor Great Park, für erhebliches Aufsehen gesorgt. Das Anwesen, das stolze 18 Millionen Euro gekostet haben soll, wurde umfassend gesichert. Um die Privatsphäre der Royals zu gewährleisten, wurden Überwachungskameras installiert, neue Zäune errichtet und das Gelände neugestaltet. Besonders brisant ist die Einrichtung einer massiven Sperrzone, die mit 600.000 Quadratmetern fast das gesamte Anwesen umfasst. Für die Anwohner bedeutet dieser Schritt neben der Sperrung eines beliebten Parkplatzes und bestimmter Parkzugänge erhebliche Einschränkungen.

Wie The Sun berichtete, sorgen vor allem diese Maßnahmen bei den Nachbarn für Verdruss. Viele von ihnen hatten sich an den offenen Zugang zum Park gewöhnt und zahlen jährlich Gebühren dafür. Nun aber bedeutet die Sperrzone, dass beliebte Spazierwege und Flächen nicht mehr betreten werden dürfen. Hundebesitzer zeigen sich besonders unzufrieden, weil sie ihre bisherigen Routen mit ihren Vierbeinern aufgeben müssen. Wer gegen die neuen Regelungen verstößt, muss außerdem mit empfindlichen Strafen rechnen. Die strengen Sicherheitsmaßnahmen werden als notwendig angesehen, um den Royals ein Leben fernab neugieriger Blicke zu ermöglichen.

Das Ehepaar, das sich durch Bodenständigkeit und Volksnähe einen Namen gemacht hat, dürfte die Reaktionen aus der Nachbarschaft nicht unbedingt freuen. William, der in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in sein "normales Familienleben" gegeben hat, betonte oft, wie wichtig ihm Ruhe und Geborgenheit sind. Der Umzug in die Forest Lodge unterstreicht dieses Anliegen, auch wenn es für die Anwohner einige Unbequemlichkeiten mit sich bringt. Während die königliche Familie sich auf ein abgeschottetes Leben freut, bleibt abzuwarten, wie die Nachbarschaft langfristig mit den neuen Gegebenheiten umgehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei ihrem Besuch der Royal Air Force, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, 2025