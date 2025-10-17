Laut Insider: Kim Kardashian soll Musiker Post Malone daten

Bahnt sich etwa das nächste Promi-Paar an? Zumindest sollen sich Kim Kardashian (44) und Post Malone (30) laut mehreren Insidern heimlich daten. Wie diese gegenüber Radar Online berichten, haben sich die Reality-Ikone und der Rapper im Rahmen von Kims neuer SKIMS-Kampagne kennengelernt. Seitdem verbringen die zwei angeblich "still und heimlich Zeit miteinander." Der Flirt startete wohl schon dieses Jahr beim Dreh der Camouflage-Linie. Für die Kampagne stand der "Circles"-Star mit Boxershorts, Tattoos, Axt und Pferden vor der Kamera. Seitdem treffen sich beide laut der Quellen abseits des Blitzlichts – dies sei das "schlechtest gehütete Geheimnis" der Branche, wie es aus dem Umfeld der beiden heißt.

Ein Insider behauptet, dass Kim und Post Malone nicht nur beruflich, sondern auch privat viele Gemeinsamkeiten haben. Ihnen werde nachgesagt, über Musik und Elternschaft zu reden und eine Abneigung gegen den typischen Hollywood-Glamour zu teilen. In Gesprächen plane Kim bereits einen Besuch auf seinem Ranch-Anwesen in Utah, während er Interesse zeigt, sie in Los Angeles zu treffen. Die beiden sollen sogar darüber gescherzt haben, in Nashville Barbecue essen zu gehen, wo der Musiker gerade ein neues Lokal eröffnet hat. Laut dem Informanten sei Kim aktuell in einer "Spaß-Phase", schließt aber nicht aus, wieder ernsthaft zu daten.

Die Verbindung scheint aber nicht nur Kim selbst zu begeistern – auch ihre Schwester Kourtney Kardashian (46) soll ihr gut zugesprochen und von Post Malones großer Herzlichkeit berichtet haben. Dies soll Kim noch mehr überzeugt haben, die Zweisamkeit weiter auszuloten. Trotz der Worte der Insider hält sich der The Kardashians-Star aber bedeckt, was eine angebliche Romanze betrifft. Jüngst stellte sie im "Call Her Daddy"-Podcast unmissverständlich klar: "Ich bin Single und bin vollkommen zufrieden."

Collage: Getty Images, Instagram / postmalone Collage: Kim Kardashian und Post Malone

Getty Images Post Malone, Musiker

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in Griechenland im Juli 2024