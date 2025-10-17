Christian Oliver (†) & Kinder bei "X-Factor: Das Unfassbare"

Am 1. November erscheinen zwei neue Episoden der Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare" mit Moderator Jonathan Frakes (73). Eine der Geschichten wird ein besonders emotionaler Moment für die Zuschauer sein: Darin ist der verstorbene Schauspieler Christian Oliver (†51) in seiner letzten Rolle zu sehen. An seiner Seite spielen seine zwei Töchter Madita und Annik mit. Die drei schlüpfen in der Episode "Der graue Mann und das Meer" in die Rollen einer Familie, die einen idyllischen Tag am Strand verbringt, bis ein mysteriöser Fremder in den Wellen auftaucht. Nur wenige Wochen nach den Dreharbeiten kamen Christian und seine Kinder bei einem Flugzeugunglück ums Leben.

Die Geschichte ist einer von fünf neuen Kurzfilmen, die an diesem Abend bei RTLzwei ausgestrahlt werden. Wie gewohnt werden die Zuschauer am Ende einer jeden Folge erfahren, welche der Geschichten auf wahren Begebenheiten beruhen. Neben der speziellen Episode mit Christian tragen weitere Schauspieler wie Jaymes Butler und Zach Tinker zur neuen Staffel bei. Der Abend wird durch einen ganztägigen "X-Factor"-Marathon ergänzt, der um 8:55 Uhr beginnt und die Highlights der beliebten Mystery-Serie präsentiert. Für Fans der Serie dürfte der Tag ein besonderes Ereignis sein, das mit der Doppelfolge um 20:15 Uhr seinen Höhepunkt findet.

Christian, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "Alarm für Cobra 11" bekannt wurde, hinterlässt nicht nur eine schauspielerische Karriere, sondern auch eine trauernde Familie. Seine frühere Partnerin Jessica Klepser muss seit dem dramatischen Verlust mit vielen unbeantworteten Fragen leben. Die Schauspielerei war für Christian nicht nur Beruf, sondern auch ein Teil seines Lebens, den er mindestens einmal mit seinen Töchtern teilen konnte. Die gemeinsame Rolle dürfte nun als bittersüße Erinnerung bleiben, die Christian und seine talentierte Familie in einem letzten Werk vereint.

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

ActionPress Jonathan Frakes auf der Comic Con Germany in Stuttgart

Instagram / jessicaklepser Jesscia Klepser mit ihren Töchtern Anniki und Madita