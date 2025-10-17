Fokus auf Tochter: Christina Dimitriou braucht keinen Mann

Zurück aus dem Promi Big Brother-Haus freut sich Christina Dimitriou (33) vor allem auf eins: ihre Tochter. Zeit und Raum für eine Partnerschaft hat sie deshalb gerade nicht. "Ich bin nicht auf der Suche. Ich will auch keinen kennenlernen. Ich bin glücklich mit meiner Tochter und sie kriegt die volle Liebe und Zuneigung. [...] Ich brauche keinen Mann aktuell", berichtet die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Wenn der Richtige kommt, sei sie zwar nicht abgeneigt, doch Christina ist sich sicher: "Das muss dann zu 100 Prozent passen. Ich will mich nicht austoben. So etwas brauche ich nicht."

Während die Influencerin bei "Promi Big Brother" von der Außenwelt abgeschnitten war, kümmerte sich ihre Mutter um ihre Tochter. "Meine Mutter hat immer den Livestream angemacht. Und sie hat tatsächlich meine Stimme erkannt. Das wollte ich auch immer so, dass sie mich sieht, weil sie ja auch noch relativ klein ist", erzählt Christina gegenüber Promiflash und verrät: "Sie ist jetzt sieben Monate geworden, aber sie ist viel, viel weiter für ihr Alter. Und sie hat eine sehr, sehr krasse Bindung zu meiner Mama. [...] Sonst wäre ich niemals in die Show reingegangen."

Während Christina glücklich Single ist, befindet sich ihr Ex-Partner Aleksandar Petrovic (34) momentan mitten in einem Liebesdrama. Der Fame Fighter ist eigentlich mit Vanessa Nwattu zusammen, doch seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über eine Trennung. Gleichzeitig vermuten Fans, dass der TV-Casanova mit Emmy Russ (26) anbandelt. Christina kann mit diesem Trubel wenig anfangen. "Das ist schon ein bisschen peinlich. Langsam habe ich das Gefühl, das ist strategisch, was die beiden machen", kommentiert sie die Situation im Gespräch mit Promiflash.

RTL / Fine Lohmann / RTL+ Christina Dimitriou, Dezember 2024

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Joyn Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025