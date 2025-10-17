Nach Trennung: Keith Urban muss Konzert absagen

Keith Urban (57) musste sein Konzert in Greenville, South Carolina, kurzfristig absagen. Der Musiker, der dort im Rahmen seiner "High and Alive"-Welttournee auftreten sollte, wurde laut Hello! Magazine von seinem langjährigen Kehlkopfspezialisten Dr. Gaelyn Garrett angewiesen, seine Stimme vollständig zu schonen. Grund dafür ist eine Kehlkopfentzündung, unter der Urban bereits seit einigen Tagen leidet. Auf Social Media entschuldigte sich der Sänger persönlich bei seinen Fans und schrieb: "Hey Greenville, es tut mir so, so leid, die Show absagen zu müssen. Ich weiß, wie viel Aufwand es bedeutet, zu einem Konzert zu kommen – und das habe ich nie als selbstverständlich angesehen."

Das abgesagte Konzert fällt in eine emotional schwierige Zeit für den Sänger. Erst kürzlich sprach Keith Urban in der neuen CBS-Show "The Road" über die Herausforderungen des Tourlebens, darunter Einsamkeit und die Distanz zu seiner Familie. "Wo sollen wir anfangen?", sagte er in der Sendung und sprach offen über die Belastungen seines Berufs. Die Nachricht von der Konzertabsage kommt zudem in einer Phase großer privater Veränderungen: Ende September reichte seine Ehefrau Nicole Kidman (58) in Nashville die Scheidung ein. Als Grund wurden unüberbrückbare Differenzen genannt, und Berichten zufolge leben die beiden bereits seit dem Sommer getrennt.

Keith Urban und Nicole Kidman galten lange als eines der glamourösesten Paare Hollywoods. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2006 hatten sie gemeinsam zwei Kinder und lebten überwiegend in Nashville. Trotz ihrer Karrieren in unterschiedlichen Branchen schien das Paar zunächst eine Balance zwischen Musik und Film gefunden zu haben. In den vergangenen Monaten führten jedoch getrennte Arbeits- und Reisepläne zu einer zunehmenden Distanz: Während Keith weltweit auf Tour war, stand Nicole für Projekte wie "Practical Magic 2" und die neue Staffel von "Big Little Lies" vor der Kamera. Die Scheidung markiert nun das Ende einer 19 Jahre währenden Ehe, die von großen Erfolgen, aber auch von persönlichen Herausforderungen geprägt war.

Getty Images Keith Urban, am 17. September 2024 in Los Angeles, Kalifornien

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024