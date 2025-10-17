Jeremy Renner ist nach Unfall wieder in einer Beziehung

Jeremy Renner (54) ist wieder verliebt. Die neue Frau an seiner Seite ist die chinesische Produzentin und Regisseurin Yi Zhou. Diese macht die Beziehung selbst in einem Interview mit Daily Mail öffentlich: "Wir sind in einer Beziehung." Ihrer Aussage nach hätten die beiden miteinander "eine neue Liebe" gefunden. Kennengelernt haben sie sich zunächst wohl aus beruflichen Gründen, so arbeiteten sie gemeinsam an Filmprojekten, einem Animationsfilm, bei dem Yi Zhou Regie führte und Jeremy eine Figur sprach. Jeremy selbst äußerte sich noch nicht zu der neuen Liebe.

Anlass zur Spekulation gab es aber schon vor ein paar Tagen. Die Chinesin teilte ein Art-Video bei Instagram, in dem sie zusammen mit Jeremy in einem Cabrio fährt. In der Beschreibung unter dem Clip schwärmte Yi Zhou von ihrem Kennenlernen – ohne Details zu ihrem Verhältnis zu verraten. "Ich wusste nichts über Jeremy, bis ich ihn 2025 traf. Nicht seine Vergangenheit, nicht seine Gegenwart, nicht seine Zukunft, nur die Person, die vor mir steht. Was ich seitdem gelernt habe, ist einfach, aber tiefgründig: Liebe heilt", schrieb die Filmemacherin.

Jeremy ist bereits seit mehreren Jahren Single, doch die vergangenen drei Jahre war der Filmstar wohl eher damit beschäftigt, sich nach seinem schweren Schneemobil-Unfall zurück ins Leben zu kämpfen. Gerüchte um eine neue Liebe gab es aber bereits zu Beginn des Jahres. Im Netz kommentierte nämlich Jessica Simpson (45) ein Video von Jeremy, in dem er oben ohne trainiert, mit einem Flammen-Emoji. Der Hawkeye-Darsteller reagierte mit einem Herz auf den Kommentar. Umgekehrt beglückwünschte er Jessica mit einem Emoji zu ihrem neuen Album. Einige Fans wollten darin eine unauffällige Annäherung gesehen haben, aber offenbar war es nur Solidarität unter Freunden und Kollegen, denn seine Liebe hat Jeremy nun woanders gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yizhouofficial Yi Zhou und Jeremy Renner

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Mai 2025