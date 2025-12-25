Für Laura Maria Rypa ist dieses Fest nicht "das Schönste"

Heiligabend meldet sich Laura Maria Rypa (30) mit traurigen Worten bei ihren Fans. Die Influencerin schreibt in ihrer Instagram-Story, dass sie und ihre Kinder pünktlich zu Weihnachten krank im Bett liegen. "Dieses Jahr sind die Kinder und ich leider krank an Weihnachten. Es ist dadurch nicht das schönste Weihnachten, aber wir machen das Beste daraus." Wo sonst Plätzchenduft und Geschenketrubel herrschen, dominieren jetzt Fieber, Kuscheldecken und Ruhe. Unterstützung bekommt sie am 24. Dezember zu Hause auf dem Sofa – und zwar von Ex-Partner Pietro Lombardi (33), mit dem sie gemeinsam die Feiertage im kleinen Kreis verbringt.

In ihrer Story gibt Laura einen Einblick in den ruhigen Feiertags-Alltag: wenig Trubel, viel Zeit unter einer dicken Decke, Tee statt Tannen-Glitzer. Auffällig: Sie repostet Pietros Instagram-Story, in der die beiden eng aneinandergerückt mit ihren gemeinsamen Söhnen auf dem Sofa kuscheln. Statt großer Familienrunde also ein leiser Weihnachtsabend, der von Genesung und Nähe geprägt ist. Der Sänger scheint im Hintergrund mit anzupacken. Mama Laura versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Für die Community ist das ein selten intimer Moment – und ein Zeichen, dass es Familien gibt, wo trotz Trennung der Familienfrieden zählt.

Bereits in den Tagen vor Weihnachten hatte die Influencerin offen gemacht, wie sehr sie die Pflege der Kleinen und die eigene Erkältung fordern. Laura teilt privat gerne kleine Momente aus ihrem Alltag als Mutter, und dazu gehören eben auch die weniger glamourösen Seiten – lange Nächte, Thermometer, Wärmflasche. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so am Ende mit meinen Kräften war", gestand sie ehrlich auf Instagram. Der ehemalige DSDS-Gewinner und die Influencerin waren etwa fünf Jahre ein Paar, bevor sie im August dieses Jahres ihre Trennung öffentlich machten. Doch anstatt im Streit auseinanderzugehen, bewahren beide einen respektvollen Umgang. Das Verhältnis gilt weiterhin als freundschaftlich.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025