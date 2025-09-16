Solange sind Karoline Herfurth und ihr Mann schon zusammen

Karoline Herfurth (41) hat in der Late-Night-Show "Inas Nacht" überraschend persönliche Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Die Schauspielerin, die seit 18 Jahren mit ihrem Ehemann Christopher Doll zusammen ist, zog mit Anekdoten aus ihrer Beziehung die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Besonders charmant war ein Moment, als Karoline bei der Frage nach der Dauer ihrer Partnerschaft ins Stocken geriet. "16, 17 Jahre?", fragte sie unsicher – worauf Christopher aus dem Publikum lachend korrigierte: "18 Jahre!" Auch das Thema Partnertattoo kam im lockeren Gespräch auf. Karoline überlegte schmunzelnd, eine Filmkamera wäre wohl ihre erste Wahl, sollte es jemals dazu kommen.

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer langen Beziehung meistern Karoline und Christopher ihren Alltag offenbar mit viel Humor. Das zeigte sich auch in einer kleinen Diskussion über das Thema Hypochondrie, die in der Show aufkam. Karoline gestand, dass ihre Neigung, Krankheiten zu befürchten, gelegentlich für Frust in der Ehe sorgt. Mit einem übertriebenen Beispiel – wie das versehentliche Einschleppen von Hundekot Panik auslösen könne – brachte sie die Runde zum Lachen. "Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ein Problem ist", kommentierte sie anschließend belustigt. Offenbar setzen die beiden bei Alltagsproblemchen vor allem auf Leichtigkeit und gegenseitiges Verständnis.

Ihre Beziehung halten Karoline und Christopher, die sich nicht nur privat, sondern auch beruflich bestens ergänzen, für gewöhnlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Sommer standen sie das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich, wo sie ihre Ehe offiziell machten. Christopher, der als Filmregisseur tätig ist, und Karoline, die sich neben der Schauspielerei auch als Regisseurin einen Namen gemacht hat, betonten wiederholt ihre besondere Verbindung. Gemeinsam teilen sie nicht nur zwei Kinder, sondern auch die Leidenschaft fürs Kino, die sie dank gemeinsamer Projekte vertiefen können. Ein echtes Traumpaar, das sowohl privat als auch beruflich Hand in Hand geht.

Getty Images Christopher Doll und Karoline Herfurth bei der Goldenen Henne, 2024

Getty Images Christopher Doll und Karoline Herfurth

Instagram / emilia.schuele Christopher Doll und Karoline Herfurth auf einem privaten Schnappschuss