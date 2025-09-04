Max Herre schockt seine Fans: Tour 2025 komplett abgesagt

Die Musikwelt ist erschüttert: Max Herre (52) hat sämtliche seiner geplanten Konzerte für den Rest des Jahres abgesagt. In einer emotionalen Mitteilung auf Instagram teilte der Musiker am 3. September 2025 mit, dass seine gesundheitliche Verfassung ihn dazu zwingt, alle Termine der MAX&JOY-Tour mit Joy Denalane (52) abzusagen. Er entschuldigte sich bei seinen Fans und erklärte, ihm falle es schwer, diese Entscheidung zu kommunizieren. Sein Arzt habe ihm dringend eine Auszeit ans Herz gelegt, um seine mentale Gesundheit zu stabilisieren und sich zu erholen.

Die Resonanz der Fans fällt verständlicherweise enttäuschend aus, schließlich hatten zahlreiche Anhänger monatelang auf die Chance gewartet, ihre Idole auf der Bühne zu erleben. Jedoch zeigte sich der Musiker optimistisch und betonte, er plane, 2026 mit neuen Kräften zurückzukehren und die abgesagten Momente gebührend nachzuholen. "Ich hoffe, im neuen Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch zu feiern", schreibt er in seinem Statement. Max ruft seine Fans dazu auf, geduldig zu sein und dankte ihnen für ihre Unterstützung und das Verständnis während dieser schwierigen Phase.

Im Zuge der Tourabsagen in jüngster Zeit gefährden gesundheitliche Probleme offenbar die Auftritte des Künstlers und dessen Partnerin Joy Denalane. Bereits zuvor mussten beide ein Konzert in Aachen kurzfristig absagen, was die Anhänger des Duos beunruhigte. Diese Ankündigung stieß sowohl bei der Musikwelt als auch bei den Fans auf Bedauern, dennoch wünschen viele dem Musiker eine schnelle und vollständige Genesung. Maximilian Herre, so sein vollständiger Name, genießt seit Jahren den Ruf eines einfühlsamen und tiefgründigen Künstlers, der stets auch persönliche Herausforderungen in seine Musik einfließen lässt. Seine langjährige Zusammenarbeit mit Joy Denalane, die nicht nur Kreativität, sondern auch eine beständige Partnerschaft vereint, ist für viele Fans ein leuchtendes Beispiel an Zusammenhalt und Harmonie.

Max Herre, Musiker

Max Herre und Joy Denalane beim Gema Musikautorenpreis 2016 in Berlin

Joy Denalane und Max Herre im Jahr 2019