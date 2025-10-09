Bewegend: Jennifer Aniston enthüllt 20-jährigen Kinderwunsch

Jennifer Aniston (56) hat in einem emotionalen Interview ihre Trauer über den Verlust von Co-Star Matthew Perry (†54) zum Ausdruck gebracht und spricht über ihre persönliche Reise durch Jahrzehnte voller Spekulationen. "Für jemanden, der so viel inneren Schmerz hatte, hat er wirklich oft gelacht, und das war alles für ihn", sagte die Schauspielerin und erinnerte sich liebevoll an ihren Freund. Perry, der 2023 verstarb, kämpfte öffentlich mit seiner Sucht und schrieb in seinen Memoiren über die Auswirkungen, die diese auf sein Leben und seine Karriere in der Serie Friends hatten. Mit Beginn der Erfolgsserie im Jahr 1994 erlangte auch Jennifer weltweite Berühmtheit. Weil sie im Laufe der Jahre nie eine Familie gründete, wurde sie oft als "egoistisch" und "karrierebesessen" dargestellt. Doch im Interview mit dem Magazin Harper’s Bazaar sprach sie nun über ihren eigenen inneren Schmerz: den Wunsch, Mutter zu werden, der sich trotz vieler Bemühungen nicht erfüllt hatte.

Sie erklärte, wie sie sich mit unzähligen Schlagzeilen auseinandersetzen musste, die ihr ein angeblich selbstsüchtiges Leben nachsagten. Die erfolgreiche Schauspielerin verriet, dass sie in ihren späten 30er- und 40er-Jahren zahlreiche Versuche mit In-vitro-Fertilisation unternommen habe, ohne Erfolg. "Sie kannten meine Geschichte nicht oder das, was ich in den vergangenen 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen, weil ich nicht hinausgehe und ihnen meine medizinischen Beschwerden erzähle", sagte Jennifer und betonte laut Daily Mail, wie schwer es war, damit umzugehen: "Ich habe alles versucht, von chinesischen Tees bis zu IVF." Schon 2022 sprach sie mit Allure offen über die Missverständnisse rund um ihre Kinderlosigkeit und erklärte: "Ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, ich solle meine Eizellen einfrieren." Doch heute, mit mehr Lebenserfahrung, sei sie gelassener und habe sich damit abgefunden: "Das geht niemanden etwas an, und ich muss nicht jedes falsche Narrativ korrigieren."

Jennifer, die von 2000 bis 2005 mit dem Schauspieler Brad Pitt (61) verheiratet war, hat trotz ihrer Herausforderungen im Privatleben immer wieder betont, wie wichtig ihr ihre Freunde und Familie sind. Gerade ihre Co-Stars aus "Friends" bezeichnet sie als eine Art zweite Familie, während sie von einem "lebenslangen Bund" spricht. Auch wenn äußere Umstände und medialer Druck sie oft belastet haben, hat sie sich stets bemüht, ihren Weg mit Würde und Selbstreflexion zu gehen. Mit einem Augenzwinkern kritisierte sie zudem veraltete Ansichten über Frauen in der Unterhaltungsbranche und erklärte optimistisch, dass das "Ablaufdatum" für Karrieren älterer Frauen nicht mehr existiere. Jennifer, die 2011 vom Magazin Men's Health sogar zur sexiesten Frau aller Zeiten gekürt wurde, scheint mittlerweile endlich ihr privates Liebesglück gefunden zu haben.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Instagram / Jennifer Aniston Erinnerungsfoto von Jennifer Aniston und Matthew Perry auf Instagram

IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston