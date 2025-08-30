Serena Williams' rührende Hommage an Schwester Venus

Serena Williams (43) und Venus Williams (45) scheinen in letzter Zeit enger denn je zu sein – und beweisen es einmal mehr online: Serena hat ihrer Schwester nun eine berührende Botschaft auf Instagram gewidmet. Die ehemalige Tennisspielerin, die 2022 ihre Karriere beendet hat, teilte eine Reihe von Fotos von Venus, die bei den US Open in New York ihr Bestes gab. Im Mittelpunkt des Beitrags stand Serenas emotionale Nachricht: "Stärke, Mut, Entschlossenheit, Klasse, Ausdauer, Inspiration… Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie stolz ich auf dich bin, Venus Williams." Serena ergänzte rührend: "P.S. Ich hoffe, eines Tages so wie du zu sein."

Venus, die sich trotz intensiver Vorbereitung Karolina Muchova mit 6-3, 2-6, 6-1 geschlagen geben musste, bewies nach der Niederlage Stärke und Optimismus. In einem eigenen Instagram-Beitrag schrieb sie am Mittwoch: "Die Reise und die Liebe zum Spiel hören niemals auf. Ich bin so dankbar für die Freiheit, die ich in meinem Körper gespürt habe, und zutiefst bewegt von der anhaltenden Unterstützung." In einer anschließenden Pressekonferenz zeigte sich Venus nachdenklich und erklärte, dass es für sie vor allem darum ging, wieder gesund auf dem Platz zu stehen: "Es war schön, freier zu sein." Ihre Rückkehr auf den Tennisplatz kam nach einer 16-monatigen Pause, während der sie sich von den Auswirkungen einer Operation aufgrund von schmerzhaften Myomen erholte.

Venus' Einsatz und Hingabe waren außergewöhnlich. Die Athletin schilderte, dass sie und ihr Team in den letzten Monaten keine Pausen einlegten, um sie auf ihr Comeback vorzubereiten. "Ich habe weder Freunde getroffen noch auswärts gegessen, sondern mich drei Monate lang so hart wie möglich vorbereitet", verriet die frisch verlobte Venus und fügte hinzu, dass sie aus jeder Niederlage zu lernen versuche. Trotz gesundheitlicher Probleme und einer langen Auszeit hat sie nicht nur physische Herausforderungen gemeistert, sondern auch mentale Stärke bewiesen. Serenas liebevolle Worte zeigen, wie sehr sie ihre ältere Schwester bewundert und welche Inspiration Venus für sie darstellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena und Venus Williams im August 2018 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena und Venus Williams bei den Oscars im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025