Beunruhigend: Vanessa Nwattu ist gestern ohnmächtig geworden

Vanessa Nwattu, der bekannte Reality-TV-Star, sorgte gestern Abend für einen Schreckmoment bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story teilte sie mit, dass sie gegen 23 Uhr plötzlich ohnmächtig geworden sei. "Ich bin gestern aus dem Nichts einfach bewusstlos geworden. Einfach aus dem Stand nach hinten gekippt", beschrieb sie den Vorfall. Zum Glück war sie nicht alleine und konnte schnell wieder angesprochen werden, auch wenn sie sich an nichts mehr erinnern konnte. Heute fühle sie sich noch immer leicht "dizzy" – also schwindelig – ergänzte Vanessa in ihrem Post.

Die Ursache für den Vorfall ist Vanessa unklar, doch sie selbst spekuliert, dass es an einer Kombination aus Kreislaufproblemen und ihrer aktuellen psychischen und körperlichen Belastung liegen könnte. "Genug gegessen und getrunken habe ich jedenfalls", äußerte sie sich dazu weiter in ihrer Story. Trotz des Schreckens habe sie sich aber nicht verletzt, teilte sie erleichtert mit. Der Vorfall beschäftigt sie dennoch, und sie fragt ihre Fans nach Ratschlägen und geeigneten Ärzten.

Vanessa, die sich durch ihre Auftritte im Reality-TV eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, zeigt in ihrem Social-Media-Auftritt oft auch die Herausforderungen ihres Alltags. Ihre offene Art und ehrlichen Einblicke haben ihr dabei viele Sympathien eingebracht. Vorfälle wie dieser, die sie mit ihrer Community teilt, gewähren den Fans nicht nur einen Blick auf die glamourösen Seiten ihres Lebens, sondern auch auf die Momente, in denen sie ihre Schwächen nicht versteckt. Mit ihrer ehrlichen Ansprache in schwierigen Situationen beweist sie immer wieder ein hohes Maß an Authentizität.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar