Ginger Costello klärt über Gründe für Trennung von Bert auf

Ginger Costello und Bert Wollersheim (74) haben im März das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben und die Fans damit überrascht. Jetzt brach die einstige Stripperin im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" ihr Schweigen und sprach offen über die Gründe der Trennung. "Es waren mehrere Faktoren. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Sex war natürlich auch ein Grund dafür. Aber das Ganze war ja schon viel länger am Brodeln", verriet die TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Bert und ich haben absolut andere Interessen. Und wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden."

Trotz ihres Ehe-Aus können sich beide über ein freundschaftliches Verhältnis freuen. Die Erotik-Darstellerin schwärmte gegenüber Promiflash: "Bert und ich verstehen uns bis zum heutigen Tage noch bombe. Bert ist der liebste Mensch auf der Welt." Der Bordellbesitzer habe sofort Verständnis dafür gezeigt, dass Ginger in der Beziehung unzufrieden war. Offenbar sehen beide die Trennung nicht als einen Verlust, sondern als Chance, sich auf das persönliche Glück zu konzentrieren.

Bert und Ginger gaben im März 2025 ihre Trennung bekannt. Seitdem haben die zwei TV-Stars immer wieder betont, dass sie weiterhin in gutem Kontakt stehen. Vor Kurzem tauchten sie sogar gemeinsam mit Lukas, dem neuen Freund der Niedersächsin, bei einer Oktoberfestveranstaltung in Frankfurt auf. Arm in Arm posierten die drei und gaben ein harmonisches Bild ab. Bei der Gelegenheit berichtete Bert laut RTL: "Es ist eigentlich besser als in der Beziehung."

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello im April 2025

Imago Lukas, Ginger Costello und Bert Wollersheim auf dem Frankfurter Oktoberfest 2025

