Nikola Glumac wird Kim Virginias neuen Nachnamen annehmen

Reality-TV-Star Kim Virginia (30) hat spannende Neuigkeiten über ihre Hochzeit mit Nikola Glumac (29) preisgegeben. Nachdem die 30-Jährige kürzlich enthüllt hatte, ihren alten Nachnamen Hartung abgelegt und einen neuen Namen angenommen zu haben, sorgt nun auch ihr zukünftiger Ehemann für Gesprächsstoff. Nikola, der ebenfalls durch Reality-TV sowie sein Engagement als Model bekannt ist, wird nach der Hochzeit den neuen Nachnamen seiner Partnerin annehmen. Über Instagram teilte Kim begeistert mit: "Nikola wird meinen geänderten Nachnamen annehmen. Kriege bei dem neuen Namen Gänsehaut." Welcher Name es genau ist, bleibt jedoch bislang ein streng gehütetes Geheimnis.

Die Ankündigung sorgt für reichlich Gesprächsstoff, da ein solcher Schritt bei Prominenten noch als eher selten gilt. Viele fragen sich nun, wann und ob das Paar ihre Fans über den neuen Namen informieren wird. Bisher bleibt es nur bei Andeutungen und Hinweisen, was auch Kims Spannungstaktik zu sein scheint. Ein genauer Termin für die Bekanntgabe des Namens steht bislang ebenso wenig fest wie das Datum der Hochzeit. Eines scheint jedoch klar: Das Paar scheint sich einig zu sein, gemeinsam einen neuen Weg zu beschreiten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Namensfrage bei Kim und Nikola für Gesprächsstoff sorgt. Vor Kurzem gab Kim in einer Fragerunde bekannt, dass sie längst nicht mehr Hartung heißt, jedoch bewusst geheim hält, wie sie sich nun nennt. Die Entscheidung, dies auch nach der Hochzeit mit Nikola vorerst nicht zu verraten, macht das Thema für Fans umso spannender. Mit ihrer offenen, aber zugleich mysteriösen Art sorgt sie immer wieder für Schlagzeilen und scheint die Aufmerksamkeit rund um ihren neuesten Lebensabschnitt in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

IMAGO / Future Image Kim Virginia Hartung, Januar 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025