Serena Williams zeigt Herzogin Meghan wahre Freundschaft

Herzogin Meghan (44) hat in letzter Zeit mit Gegenwind zu kämpfen: Reality-Star Stassi Schroeder erklärte kürzlich in ihrem Podcast, dass sie Meghan zwar jahrelang verteidigt habe, dieser Unterstützung jedoch ein Ende setze. Ihr Vorwurf: Meghan sende PR-Pakete ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" offenbar bevorzugt an Kritiker anstatt an langjährige Unterstützer. Kaum war der Seitenhieb öffentlich, meldete sich Serena Williams (44) als prominente Unterstützerin der Herzogin.

Dass Serena eine enge Freundin der Herzogin ist, ist kein Geheimnis. Der Tennisprofi teilte auf Instagram Clips, in denen sie stolz ein PR-Paket von "As Ever" auspackt. Das Paket enthielt drei Flaschen von Meghans Roséwein. Serena ließ es sich nicht nehmen, die Momente voller Stolz zu dokumentieren und mit Herz-Emojis zu schmücken. Meghan selbst repostete die Videos begeistert in ihrer eigenen Story, was als subtiler Konter auf die Vorwürfe von Stassi gedeutet werden kann.

Bereits vor Meghans Hochzeit mit Prinz Harry (41) zeigte Serena immer wieder öffentlich ihre Unterstützung für Meghan und war eine der prominenten Gäste bei der royalen Feier. Serena, die gerade die Geburt ihres zweiten Kindes gefeiert hat, und Meghan, Mutter von zwei Kindern, teilen ähnliche Werte. Meghan hatte Serena in der Vergangenheit immer wieder öffentlich gelobt, ihre Turniere besucht und sich selbst als leidenschaftlichen Fan der Sportlerin gezeigt. Serenas neuester Beistand zeigt, dass die beiden Frauen auch in schwierigen Momenten füreinander da sind.

