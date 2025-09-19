Serena Williams stritt mit Trainer wegen Gewichtsabnahme

Serena Williams (43) hat nach der Geburt ihrer zweiten Tochter über 13 Kilogramm verloren und das mit der Hilfe des Gewichtsreduktionsmedikaments Zepbound, das zur Therapieform GLP-1 zählt. Doch wie die Tennis-Legende nun offenbarte, war dieser Weg nicht immer einfach. Ihr ehemaliger Trainer Patrick Mouratoglou sprach in einem Interview mit The Guardian über Auseinandersetzungen, die es zwischen den beiden über Serenas Gewicht gab. "In ihrem Fall war es nie ein Kommentar über ihr Aussehen", stellte er klar und betonte, wie wichtig das richtige Gewicht im Tennissport sei. Laut Patrick erhöht Übergewicht nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern beeinflusst auch die Beweglichkeit und Schnelligkeit der Athleten negativ.

Die Gespräche über das Thema Gewicht fanden nach Serenas Schwangerschaft statt und führten zu Spannungen zwischen der Sportlerin und ihrem Coach. Mouratoglou erklärte, dass Serena den Eindruck hatte, er würde über sie urteilen. "Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen darüber, weil sie dachte, ich kritisiere sie", so der Trainer. Trotzdem blieb Patrick bei seiner Meinung, dass optimaler körperlicher Zustand essenziell für die sportliche Leistung sei. Nach dem Ende ihrer Karriere im Jahr 2022 und der Geburt ihrer Tochter Adira entschied sich Serena schließlich für die Behandlung mit einer GLP-Therapie. Mittlerweile hat sie ihr Zielgewicht erreicht und fühlt sich sowohl körperlich als auch mental fitter und leichter.

Mit ihrer Offenheit über den Einsatz der Abnehmspritze versucht Serena, Missverständnisse und Stigmata rund um diese Behandlung aus dem Weg zu räumen. Sie spricht davon, wie hart sie bereits gearbeitet habe, um ihr Wunschgewicht zu erreichen, bevor sie das Medikament verwendete. "Egal wie gesund ich mich ernährte oder wie viel ich trainierte, ich konnte einfach nicht das Gewicht erreichen, das ich brauchte", berichtete die ehemalige Grand-Slam-Siegerin. Heute ist Serena nicht nur stolz auf ihre körperliche Transformation, sondern auch auf ihren neuen Lebensstil, der sie selbstbewusst und energiegeladen macht.

Getty Images Serena Williams beim Super Bowl, Februar 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams, August 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Tochter Adira, Februar 2025