Mit diesem Rüschenkleid ging Prinzessin Kate aufs Ganze

Während ihrer royalen Karibikreise im Jahr 2022 überraschte Prinzessin Kate (43) bei einem besonderen Dinner in Jamaika mit einem außergewöhnlichen modischen Auftritt. Für dieses Event, das vom Generalgouverneur des Landes ausgerichtet wurde, wählte die dreifache Mutter ein atemberaubendes smaragdgrünes Kleid der renommierten Designerin Jenny Packham. Das opulente Tüllkleid mit einer modernen, schulterfreien Bardot-Ausschnittlinie und aufwendigen Rüschen zog alle Blicke auf sich und gilt seither als einer der gewagtesten Looks der Prinzessin.

Um ihr Outfit perfekt abzurunden, kombinierte die Prinzessin von Wales ihren märchenhaften Look mit leuchtendem Smaragdschmuck aus der Privatsammlung der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) Der Schmuck fügte sich ideal in das Farbspiel des glamourösen Kleides ein. Auch Details wie der Royal Family Order sowie der GCVO-Star, die beide dezent an ihrer Brust angebracht waren, machten das Ensemble noch bedeutsamer. Ihre zurückgesteckte Frisur legte den Fokus vollständig auf das auffällige Kleid, das sich stark von den ansonsten zeitlosen und eher klassischen Outfits der Prinzessin abhob und bei Royal-Fans weltweit Begeisterung auslöste.

Dieser besonders dramatische Auftritt zeigte einmal mehr, dass Kate nicht nur für zurückhaltende Eleganz steht, sondern von Zeit zu Zeit auch modische Risiken eingeht. Obwohl die Prinzessin sonst dafür bekannt ist, auf bewährte Klassiker zurückzugreifen und viele Stücke aus ihrem Kleiderschrank über Jahre hinweg zu tragen, setzt sie gelegentlich auf außergewöhnliche Akzente. So auch 2021 bei einer Film-Premiere, auf der sie ein goldenes Ballkleid trug. Ihr Gespür für Mode und ihr Mut machen sie zu einer besonderen Stilikone innerhalb der britischen Royals.

Getty Images Prinzessin Kate während ihrer Jamaica-Reise im Jahr 2022

Getty Images Prinzessin Kate im September 2021

