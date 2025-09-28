14 Kilo: Serena Williams präsentiert erschlankten Körper

Serena Williams (44) weiß, wie man sich in Szene setzt: Auf Instagram teilte die Tennislegende jetzt einige Schnappschüsse, auf denen sie sich in einer eleganten Kombination aus Seiden-Unterwäsche und passendem Morgenmantel an einem Balkongeländer räkelt. Die Sportikone posiert selbstbewusst und präsentiert ihre neue, schlanke Silhouette voller Stolz. Nur wenige Wochen zuvor hatte Serena öffentlich gemacht, dass sie durch die Einnahme eines GLP-1-basierten Medikaments mehr als 14 Kilogramm abgenommen hat. "Ich wollte dorthin zurück, wo ich mich gesundheitlich am wohlsten fühle", hatte sie dazu gegenüber People erklärt.

Nach der Geburt ihrer beiden Kinder, Olympia und Adira, hatte Serena lange mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Weder intensives Training noch gesunde Ernährung reichten ihrer Erklärung nach aus, um ihre alten Maße zu erreichen. Erst nach gründlicher Recherche entschied sie sich für das Medikament, das ihr schließlich half, ihre gewünschte Fitness wiederzuerlangen. Ihr Mann Alexis Ohanian (42), mit dem sie seit 2017 glücklich verheiratet ist, spielte dabei offenbar eine entscheidende Rolle: Als Mitglied im Vorstand des Gesundheitsunternehmens Ro, das die Medikamente vertreibt, unterstützt er Serena bei diesem Projekt. "Ich fühle mich leichter – physisch und mental", erklärte sie kürzlich.

Serenas Fans zeigen sich in den Kommentaren großteils begeistert von ihrem neuen Look. Die ehemalige Tennisspielerin wollte sich mit diesem Schritt nicht nur von ungesunden Gewohnheiten verabschieden, sondern feiert sich auch für ihre Entschlossenheit und den Mut, neue Wege zu gehen. Trotz ihres Erfolgs betont sie, dass es für sie vor allem darum gehe, sich selbst gut zu fühlen: "Liebe dich selbst – in allen Lebensphasen", schrieb sie in einem früheren Instagram-Post. So inspiriert Serenas Geschichte zahlreiche Menschen, ihre eigene körperliche und mentale Gesundheit an erste Stelle zu setzen.

https://www.instagram.com/p/DO57BMmjan-/?img_index=1 Tennislegende Serena Williams im September 2025

Getty Images Serena Williams, Mai 2025

Getty Images Serena Williams, Wimbledon 2019

