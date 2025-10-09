Pietro Lombardi ehrlich: Hat er noch Gefühle für Ex Laura?

Pietro Lombardi (33) hat in einer Instagram-Fragerunde jetzt mit einem emotionalen Geständnis überrascht. Trotz der Trennung von Laura Maria Rypa (29) im August, die die Influencerin bekannt gegeben hatte, scheint der Sänger sich seiner Gefühle für seine Ex-Partnerin sicher zu sein. Ein Fan wollte in der Fragerunde wissen, ob der DSDS-Star seine Ex noch liebe. Ohne zu zögern, antwortete der Musiker: "Natürlich." Eine knappe, aber sehr deutliche Aussage!

Die Trennung der beiden sorgte im Sommer für Schlagzeilen, doch von einem Rosenkrieg war diesmal keine Spur. Im Gespräch mit RTL verriet die 29-Jährige erst kürzlich über die Trennung: "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen [...]." Ob die beiden noch einmal zueinanderfinden, bleibt allerdings unklar. Aktuell scheint es jedenfalls keine Annäherungsversuche von Lauras Seite zu geben.

Dass Pietro seine Ex-Verlobte noch liebt, kommt für viele Fans nicht überraschend – erst gestern teilte er kryptische Zeilen auf Instagram. In seiner Story postete der Sänger ein Video, in dem ein junger Mann fragt: "Woher weiß man, dass sie die Einzige ist?" Darauf antwortet ein älterer Mann: "Ganz einfach, sie ist diejenige, die immer lächeln muss, wenn sie dich wiedersieht." Der Musiker fügte ein weißes Herz hinzu – für viele eine klare Anspielung auf seine Ex-Partnerin. Gut möglich also, dass er auf ein erneutes Liebes-Comeback hofft.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger