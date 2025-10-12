Das hält Tanja Tischewitsch vom diesjährigen Promi-BB-Cast

Wie viele Fans deutschlandweit verfolgt auch Tanja Tischewitsch (36) gespannt die aktuelle Staffel von Promi Big Brother. Als ehemalige Kandidatin kann sie die Geschehnisse im Container natürlich besonders gut beurteilen – und hat sich auch zu dem diesjährigen Cast schon eine Meinung gebildet. Während sie im Promiflash-Interview Marc Terenzi (47) als besonders lustig und Christina Dimitriou (33) als temperamentvoll beschreibt, scheint ihr das gewisse Etwas im Moment aber noch zu fehlen.

Vor allem von Christina wüsche sich die Schauspielerin noch etwas mehr Offenheit. "Sie hält alles sehr privat. Also, man will ja schon wissen, wer ist der Vater ihres Kindes? Wo kommt auf einmal das Kind her? Und was ist da genau vorgefallen zwischen ihr und Aleks? Das ist natürlich schon spannend", zählt sie auf und merkt an, dass es auch aufregend wäre, wenn sich der Realitystar zu der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Teilnahme ihres Ex Aleksandar Petrovic (34) äußern würde. Auch bei Paco Herb sehe sie noch Potenzial für mehr Spannung: "Von Paco hört man auch irgendwie so wenig. Angeblich ist er ja zusammen mit Bella Kraus. Also das wurde ja nie bestätigt. Und sie hat ja auch ganz viele Kinder. Drei oder vier Kinder hat sie und dann will man natürlich schon wissen: 'Also, wie ist das so?'"

Dass Tanja eine große Portion Neugier an den Tag legt, ist kein Geheimnis. Seit ihren ersten Auftritten im Reality-TV hat die Moderatorin immer wieder bewiesen, dass sie ganz genau hinschaut und kein Thema unberührt lässt. Ihre freimütige Art, Dinge anzusprechen, macht sie sowohl zu einem Publikumsliebling als auch zu einem gefragten Gesprächspartner. In Sachen Sendezeit machen ihr wenige etwas vor – das stellt sie 2022 im "Promi Big Brother"-Container, aber zuvor auch schon in Shows wie dem Dschungelcamp und DSDS unter Beweis. Aktuell ist die alleinerziehende Mama im neuen Abenteuerformat The Summit zu sehen.

Anzeige Anzeige

Imago Tanja Tischewitsch, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tanja Tischewitsch im Jahr 2016