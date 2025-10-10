Abgehauen: Olli Pochers Sohn verschwand auf dem Oktoberfest

Oliver Pocher (47) besuchte kürzlich das Oktoberfest in München – ein Ausflug, den der Comedian mit drei seiner fünf Kinder unternahm. Begleitschutz in Form von Sicherheitskräften gab es nicht, stattdessen setzte Oliver auf seinen eigenen Humor und seine Nervenstärke. Der Tag verlief fast reibungslos, bis am Riesenrad plötzlich einer seiner Söhne fehlte. Die ansonsten vierköpfige Gruppe war auf einmal nur noch zu dritt. Nach kurzer Suche konnte der Entertainer seinen Sohn schließlich unversehrt abholen – dank einer Lautsprecherdurchsage, die verkündete, dass ein kleiner Junge seine Eltern suche.

Auch ein unerwartetes Wiedersehen sorgte während des Besuchs für Gesprächsstoff: Oliver traf seine Ex-Schwiegermutter, Sandys (42) Mama, die sich zunächst eher skeptisch über den geplanten Wiesn-Besuch geäußert hatte. Als sie schließlich ein spontanes Selfie mit den Kindern und ihrem ehemaligen Schwiegersohn machte, nahm sie die Situation humorvoll. Seine Ex-Frau Sandy kommentierte die Geschichte im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit einem Augenzwinkern: "Es war ja irgendwie vorprogrammiert, dass du Minimum ein Kind verlierst." Ein Vorschlag, den Kindern vorsichtshalber AirTags anzubringen, war zuvor allerdings nicht umgesetzt worden.

Olli, der immer wieder Einblicke in sein turbulentes Familienleben gibt, hat schon oft betont, wie sehr er die Rolle als Vater liebt. Auf Social Media teilte der Comedian kürzlich einen emotionalen Moment mit einem seiner Kinder, der vielen im Gedächtnis blieb. In einem Tonclip sagte ihm sein Sohn vor dem Einschlafen mehrmals "Papa, ich liebe dich", was Oliver sichtlich rührte. Solche Augenblicke sind für den fünffachen Vater von unschätzbarem Wert und zeigen, dass er die Herausforderungen der Kindererziehung stets mit einer Prise Gelassenheit und Humor nimmt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und sein Sohn, 2019