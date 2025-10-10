Trennung von Gigi Birofio: Nimmt Vicky die Schuld auf sich?

Gigi Birofio (26) war knapp sechs Monate in einer Beziehung mit einer bis dato recht unbekannten Influencerin namens Vicky. Nach vielen Spekulationen bestätigte sie die Trennung Anfang Oktober. Eigentlich wollten beide zu den Gründen Stillschweigen bewahren, doch aufgrund vieler Gerüchte äußert sich die Blondine nun doch in ihrer Instagram-Story. Vicky erklärt: "Ich muss mich erst mal mit mir selbst beschäftigen, um irgendwann eine gesunde Beziehung führen zu können. Ich habe leider viele schlechte Erfahrungen gemacht und muss alles verarbeiten."

Die Blondine betont jedoch, dass Gigi sie immer gut behandelt habe und dass sie positiv auf ihre Romanze zurückblickt. "Ich werde ihm immer dankbar sein, weil er mich aus der schwersten Zeit meines Lebens herausgeholt hat und immer für mich da war", offenbart die Ex-Freundin des Realitystars. Sie seien im Guten auseinandergegangen, allerdings besteht momentan noch keine Freundschaft zwischen ihnen. Nun scheint sie die dunklen Seiten ihrer Vergangenheit alleine zu konfrontieren.

Auch wenn Vicky die Beziehung positiv in Erinnerung behält, sorgte das Paar während seiner gemeinsamen Zeit auch für Negativschlagzeilen. Im August begleitete Vicky den Italiener auf die Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29). Dabei beobachteten Darya Strelnikova (32) und ihr Partner Fabio Knez eine kleine Auseinandersetzung, als Vicky mit Sinan Movez (20) tanzte. Gigi habe eifersüchtig reagiert, ihr verboten zu tanzen und sie zur Rede gestellt. "Er war so respektlos zu ihr", erinnerte sich das GNTM-Girl im Podcast "Zwischen Likes und Liebe".

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Inlfuencerin Vycz, Februar 2025

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025