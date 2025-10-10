Mutter missbraucht? Neue Details zu Max Ehrichs Verhaftung

Max Ehrich (34), bekannt aus der Seifenoper "The Young and the Restless", wurde am Dienstagabend in Florida verhaftet. Der Schauspieler soll in einen Fall häuslicher Gewalt verwickelt gewesen sein, dessen Opfer niemand Geringeres als seine eigene Mutter sein soll. Der Vorfall ereignete sich während eines Livestreams, bei dem die Polizei zu seinem Haus gerufen wurde. TMZ schilderte, dass Max Lachgas konsumiert haben soll. Dem Polizeibericht zufolge habe er seine Mutter in den Nachbarsgarten verfolgt, sie zu Boden gestoßen und gegen ihren Oberschenkel getreten. "Ein Schauspieler, an den ich mich nicht einmal erinnern kann, wo ich ihn gesehen habe, Max Ehrich, greift gerade live auf Instagram seine Mutter an ...", kommentierte ein Instagram-User. Glücklicherweise habe sie keine ernsthaften Verletzungen davongetragen.

Die Aufnahmen des Livestreams, die den dramatischen Vorfall dokumentieren, sollen TMZ vorliegen. Den offiziellen Aufzeichnungen zufolge kam Max nach Zahlung einer Kaution von 860 Euro am Mittwoch wieder auf freien Fuß. Die Mutter erklärte der Polizei, dass ihr Sohn häufig Inhalationsmittel missbrauchen soll, was möglicherweise zum eskalierenden Verhalten führte. Seine Mutter und Max waren laut Berichten in eine Auseinandersetzung über das Mobiltelefon der Mutter geraten, was schließlich zu der beschriebenen Gewaltspirale führte. Der Vorfall wirft derzeit große Schatten auf das bisherige Bild, das Fans von dem ehemaligen Daytime-Emmy-nominierten Schauspieler hatten. Follower fluteten mit Spekulationen und besorgten Fragen wie "Ist er in einer aktiven Psychose oder so? Was ist da los?" oder "Wo ist seine Familie?" die Kommentarspalte.

Max Ehrich war in der Vergangenheit vor allem durch seine Karriere und seine kurzzeitige Verlobung mit Popstar Demi Lovato (33) ins Rampenlicht geraten. Die beiden verlobten sich im Sommer 2020, trennten sich jedoch nur wenige Monate später. Mit seinen verwirrenden Aussagen zu seinem Instagram-Account von vor zwei Jahren weckte der Schauspieler am Dienstag nun erneut die Sorge seiner Fans: "Max Ehrich macht gerade einen auf Aaron Carter/Kanye West, und das ist sehr besorgniserregend", kommentierte ein Nutzer laut Daily Mail. "Ich hoffe wirklich, dass jemand aus seinem Umfeld eingreifen kann." Trotz gelegentlicher Schlagzeilen zu seiner Person konnte der Schauspieler zuletzt nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Die nun veröffentlichten Details zu seiner Verhaftung könnten seine Karriere und sein privates Leben weiter belasten.

Getty Images Max Ehrich, Schauspieler

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

