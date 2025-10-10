Prinz Harry & Meghan legen seltenen Red-Carpet-Auftritt hin

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sorgten gestern Abend für Aufsehen bei einem seltenen Red-Carpet-Auftritt in New York City. Hand in Hand erschienen die beiden Royals im eleganten Look bei der Project Healthy Minds' World Mental Health Day Gala in den Spring Studios. Die Herzogin trug einen schwarzen Armani-Anzug, kombiniert mit einer auffälligen goldenen Halskette, während Prinz Harry in einem klassischen schwarzen Anzug glänzte. Der Anlass war besonders: Das Paar wurde laut People mit dem Humanitarians of the Year Award für ihren Einsatz für mentale Gesundheit und sicherere Online-Welten geehrt.

Bei der Gala hoben die Herzogin und der Herzog von Sussex die Dringlichkeit hervor, eine sicherere digitale Umgebung für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Das Projekt The Parents' Network, das von ihrer Archewell Foundation ins Leben gerufen wurde, steht hierbei im Fokus. Es vernetzt Eltern und Bezugspersonen, deren Kinder von Online-Gefahren betroffen sind, und bietet so eine Plattform für Unterstützung und Heilung. In einem Statement betonten Herzogin Meghan und Prinz Harry ihre persönliche Motivation als Eltern: "Die Geschichten dieser Familien haben uns tief bewegt und zum Handeln inspiriert." Die Rede betonte ihre langjährige Zusammenarbeit mit Project Healthy Minds, das weltweit Familien unterstützt.

Der glamouröse Abend in New York war nicht der erste charity-bezogene Auftritt des Paares in letzter Zeit. Erst vor wenigen Wochen wurden sie bei der Unterstützung der Feuerwehr- und Polizeikräfte in Kalifornien gesichtet. Während Harry betont, wie wichtig ihm die Arbeit für gefährdete und ausgegrenzte Gruppen ist, setzt die Herzogin dabei häufig auch ein modisches Statement. Neben ihren öffentlichen Engagements verbringen die beiden viel Zeit mit ihren zwei Kindern, Prince Archie und Princess Lilibet, die laut ihrer Eltern für viele Projekte und Initiativen eine Inspiration sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025