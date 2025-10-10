Travis Kelce lacht über Taylor Swifts pikanten "Wood"-Song

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) sorgen weiterhin für Gesprächsstoff. Im Podcast "New Heights", den Travis gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert, wurden die Sängerin und ihr neuer Song "Wood" zum Thema. Jason, der für seinen Humor bekannt ist, nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Während er Travis mit frechen Bemerkungen über die suggestiven Texte des Liedes neckte, blieb dieser entspannt und bezeichnete den Titel als "großartiges Lied". Der Song stammt von Taylors neuestem Album "The Life of a Showgirl" und ist angeblich von ihrer Beziehung mit dem NFL-Star inspiriert.

Neben den humorvollen Seitenhieben enthüllte Travis auch, welches Lied des Albums sein persönlicher Favorit sei. "Opalite", ein Song, der symbolisch seinen Geburtstagsstein Opal repräsentiert, stehe ganz oben auf seiner Liste. In Interviews erklärte Taylor, dass "Opalite" nicht nur von diesem Edelstein, sondern auch von der Idee handelt, dass Glück etwas von Menschen Erschaffenes sein könne – ein Konzept, das sie in ihrer Beziehung zu Travis wiedererkennen würde. Die beiden, die sich bereits im August nach zwei Jahren Beziehung verlobten, scheinen in ihrer Liebe zueinander regelmäßig neue Inspiration zu finden. Ihr Verlobungsring, den Travis offenbar nach Taylors Vorlieben auswählte, sorgte für besondere Bewunderung.

Dass Taylor mit ihrer Musik immer wieder spielerische Doppeldeutigkeiten einbaut, bewies sie bereits in früheren Songs. Ihre humorvolle Art wird vor allem in "Wood" deutlich, dessen Anspielungen nicht nur Fans, sondern auch enge Vertraute ein Schmunzeln abgewinnen. Zurückhaltender scheint allerdings Taylors Mutter Andrea auf ähnliche Texte zu reagieren. Medien spekulieren, dass sie das Lied eher symbolisch als romantisch interpretiert. Dieser kreative Umgang mit Mehrdeutigkeiten ist typisch für die Sängerin und macht sie nicht nur bei ihren Fans, sondern offenbar auch innerhalb ihres engen Umfelds zur Quelle vieler unterhaltsamer Gespräche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida