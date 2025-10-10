Ganz unerwartet: Herzogin Meghan ist mit Khloé befreundet

Herzogin Meghan (44) und Khloé Kardashian (41) haben eine unerwartete Freundschaft entwickelt, die kürzlich durch einen Einblick auf Instagram bestätigt wurde. Khloé zeigte auf der Plattform einen Geschenkkorb, den sie von Meghan erhalten hatte. Der Austausch symbolisiert weit mehr als nur eine nette Geste: Beide Frauen scheinen mittlerweile Teil eines gemeinsamen Netzwerks aus prominenten und erfolgreichen Persönlichkeiten zu sein. Khloé, die als Reality-TV-Star aus "Keeping Up with the Kardashians" bekannt wurde, und Meghan, die ehemalige Schauspielerin, die die Weltöffentlichkeit durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry (41) in ihren Bann zog, verbindet mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist.

Geboren und aufgewachsen in Los Angeles, haben beide Frauen ihren Weg ins Rampenlicht durch harte Arbeit und geschickte Selbstvermarktung gemeistert. Meghan, die sich von ihrer Schauspielkarriere hin zur Rolle einer modernen Herzogin wandelte, und Khloé, die sich vom "ständigen Familienmitglied" der Kardashian-Dynastie zur erfolgreichen Geschäftsfrau entwickelte, eint ein einzigartiges Verständnis dafür, wie man aus einer prominenten Stellung wirtschaftliches Kapital schlägt. Während Meghan mit ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" ein neues Kapitel eröffnet hat, glänzt Khloé mit eigenen Projekten wie ihrer Modelinie und Wellness-Erfindungen. Beide wissen genau, wie sie ihre Karrieren geschickt in die digitale Welt verlängern können.

Auch privat gibt es auffällige Parallelen zwischen Meghan und Khloé. Beide haben jeweils zwei Kinder und müssen als berufstätige Mütter ständig unter Beobachtung der Öffentlichkeit ihr Leben meistern – eine Herausforderung, die ihnen gut zu gelingen scheint. Während Meghan bereits auf die loyale Unterstützung von Serena Williams (44) zählen kann, zeigt ihre neue Freundschaft mit Khloé, dass ihre sozialen Kontakte weiter wachsen. Gerade in Zeiten, in denen online viel Kritik an ihr geübt wird, scheint Meghan genau zu wissen, wem sie vertrauen kann und welche Verbindungen Bestand haben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Khloe Kardashian

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025

Instagram / khloekardashian Unternehmerin Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, April 2025