Janelle Browns neues Heim: Ein Ort voller Hoffnung

Reality-TV-Star Janelle Brown (56) hat am 5. Oktober auf Instagram einen emotionalen Einblick in ihre Fortschritte beim Bau ihres neuen Zuhauses in North Carolina gegeben. Der 156 Hektar große Besitz, den sie zusammen mit ihrer Tochter Maddie und deren Ehemann Caleb Brush erwarb, wird nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltet. "Es fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie mein erstes wirklich eigenes Zuhause an", schreibt Janelle zu Fotos von der Auffahrt und den gegossenen Fundamenten. Viele ihrer bisherigen Häuser seien lediglich praktische Lösungen für ihre große Familie gewesen, doch dieses Projekt sei etwas ganz Besonderes.

Besonderen Stellenwert hat dabei die Natur, die auf großen Teilen des Grundstücks erhalten bleiben soll. Janelle betonte, dass ein Teil der Fläche zugunsten der dort lebenden Wildtiere wild belassen wird. Zudem ist ein spezieller Gedenkbereich für ihren Sohn Garrison geplant, der im März 2024 tragisch verstarb. In einem ergreifenden Moment bei "Sister Wives" beschreibt sie, dass Garrison stets in ihren Gedanken sei: Ein Blumenbeet und eine Hommage an Bob’s Floral, Garrisons hawaiianische Hemdenboutique, sollen seinen Platz in ihrem Leben ehren.

Janelle schuf mit diesem Schritt nicht nur Raum für persönliche Bedeutungen, sondern auch für einen Neuanfang nach schwierigen Jahren. Nachdem sie sich 2022 von Kody Brown (56) trennte, sprach sie offen über die Herausforderungen ihrer Ehe mit dem Polygamisten. Mehrfach äußerte sie, wie stark ihre eigenen Wünsche zugunsten der Familie zurückgestellt wurden. Doch nun scheint sie ihren Weg gefunden zu haben und widmet sich mit Hingabe den nächsten Kapiteln ihres Lebens.

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, US-Realitystar

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle