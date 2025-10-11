Kein Gewaltausbruch: Max Ehrichs Mutter nimmt ihn in Schutz

Max Ehrich (34) wurde kürzlich in Florida wegen eines Vorfalls häuslicher Gewalt festgenommen. Laut Aufzeichnungen der Strafverfolgungsbehörden wird dem "The Young and the Restless"-Star Körperverletzung an einer über 65-jährigen Person, in diesem Fall seiner Mutter, vorgeworfen. Auf Instagram meldete sich nun seine Mutter Rhonda Ehrich zu Wort und bezeichnete die Vorwürfe als "völlig erfunden". Sie erklärte in einem langen Statement, ein kurzes Video eines Streits sei für sensationelle Klicks aufgebauscht worden und reflektiere nicht die wahre Situation.

Rhonda behauptete außerdem, ihr Sohn sei gegen seinen Willen entführt und gezwungen worden, gefährliche Substanzen einzunehmen, was die gegenwärtigen Konflikte ausgelöst habe. Sie erklärte, Max führe ein gesundes und nüchternes Leben und sei aktuell in einer Entzugsklinik, um die notwendige Behandlung zu erhalten. Der Schauspieler selbst bestätigte in einem eigenen Post, dass er auf dem Weg in den Entzug sei, nachdem er traumatische Erfahrungen gemacht habe. In seiner Botschaft dankte er seinen Unterstützern und betonte, er wolle künftig seine Plattform nutzen, um Liebe und Frieden zu verbreiten.

Der Vorfall wurde während eines Livestreams festgehalten und sorgte auf Social Media für reichlich Aufruhr. Besonders ein Video, das die dramatische Auseinandersetzung dokumentierte, wurde vielfach geteilt. "Max Ehrich greift gerade live auf Instagram seine Mutter an...", schrieb ein User entsetzt. Zuschauer zeigten sich ebenfalls schockiert und fragten in den Kommentaren: "Ist er in einer aktiven Psychose oder so? Was ist da los?" und "Wo ist seine Familie?" Laut Polizeibericht war die Situation eskaliert, nachdem Mutter und Sohn über das Handy der Mutter gestritten hatten. Über Verletzungen musste sich Rhonda zum Glück keine ernsthaften Sorgen machen.

Getty Images Max Ehrich, Schauspieler

Getty Images Max Ehrich, Februar 2025

