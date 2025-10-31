Ashley Park feiert Ende der "Emily in Paris"-Dreharbeiten

Ashley Park (34) hat die Dreharbeiten zur fünften Staffel von Emily in Paris abgeschlossen und beschreibt das Finale in Venedig als "eine einmalige Erfahrung". Die Schauspielerin verriet dem Magazin People, dass sie die Dreharbeiten, die sich über mehrere europäische Städte erstreckten und im August endeten, in vollen Zügen genossen habe. Obwohl Ashley wenig über ihre Rolle der Mindy Chen preisgab, zeigte sie sich gespannt darauf, die neue Staffel mit den Fans zu erleben: "Es ist definitiv kein Abschied, weil ich die ganze Staffel noch nicht gesehen habe." Die Dreharbeiten führten sie nach Paris, Rom und schließlich ins malerische Venedig. "Wir haben in Venedig fertiggedreht, also war es etwas Besonderes, eine völlig neue Umgebung zu erkunden oder einfach dort zu sein – wirklich eine einmalige Erfahrung", sagte Ashley dem Magazin People.

In der neuen Staffel steht Mindy vor weitreichenden Veränderungen. Nach ihrer gescheiterten Beziehung zu Nico und einer verpassten Teilnahme am Eurovision Song Contest sucht sie neues Glück sowohl in der Liebe als auch beruflich. Ihr Charakter, bekannt für ihre Musikleidenschaft, nimmt ein Angebot an, Jurorin bei der Sendung Chinese Superstar zu werden, nachdem ein Video ihres Auftritts in Rom viral gegangen ist. Währenddessen konzentriert sich Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), auf ihre neue Aufgabe, das Büro ihrer Agentur in Rom zu leiten. Der Serien-Schöpfer Darren Star (64) beschreibt die Staffel als eine "Geschichte von zwei Städten", in der Paris und Rom gleichermaßen Bühne für die neuen Erlebnisse der Figuren sind.

Neben ihrer schauspielerischen Karriere widmete sich Ashley zuletzt auch ihrer koreanischen Herkunft. Bei einer Kunstinstallation in New York, inspiriert von koreanischer Folklore, teilte sie ihre persönliche Verbindung zu ihrem kulturellen Erbe. Früher lebte sie in dem Viertel, in dem die Installation stattfand, und trat dort in Broadway-Stücken auf. Für sie seien Projekte wie diese eine Gelegenheit, die asiatische Kultur positiv zu repräsentieren und in einem globalen Kontext zugänglich zu machen, wie sie gegenüber People mitteilte. Auf die Frage, wie sie die Darstellung asiatischer Figuren in "Emily in Paris" wahrnimmt, sagte sie: "Das Coole für mich ist, dass die Menschen mit einem asiatischen Gesicht Freundlichkeit, Musik und Lachen verbinden."

Getty Images Ashley Park bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Getty Images Ashley Park, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu und Camille Razat, September 2024

Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars