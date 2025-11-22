Gabriel könnte in der neuen "Emily in Paris"-Staffel fehlen

Rätselraten um Lucas Bravo (37): Im neuen Netflix-Featurette zu Staffel 5 von Emily in Paris, das am Donnerstag, 20. November, veröffentlicht wurde, fehlte der Schauspieler erneut vor der Kamera. Abgesehen von einem kurzen Ausschnitt seiner Figur Gabriel war er nicht mit von der Partie. Während Lily Collins (36), Ashley Park (34), Lucien Laviscount (33), Philippine Leroy-Beaulieu (62), Samuel Arnold (34) und Bruno Gouery am Set die große Italien-Verlagerung der Serie anteasern, bleibt Lucas unsichtbar. Schon im Oktober-Teaser war er nicht zu sehen. Die neue Staffel startet am 18. Dezember bei Netflix.

Trotz seines auffälligen Fehlens in den Promo-Clips gilt Lucas in Branchenberichten für Staffel 5 als gesetzt. Hinweise darauf liefert auch Gabriels mit Michelin ausgezeichnetes Restaurant. Es diente als Kulisse, während Teile der Dreharbeiten in Rom stattfanden, nachdem Emily ein Jobangebot in Italien erhalten hatte. Gegenüber IndieWire bezeichnete er Gabriels Entwicklung als "Guacamole" und übte scharfe Kritik. Er bemängelte Risikobereitschaft auf dem Bildschirm und schilderte große kreative Einschränkungen: "Wir können am Set kein Wort und keine Emotionen ändern. Sie wissen, was sie wollen und wir müssen uns fügen."

Trotz seiner Kritik an der Entwicklung seiner Figur stand für den Schöpfer der Serie aber fest, dass Lucas nie wirklich mit einem Ausstieg aus "Emily in Paris" liebäugelte. Regisseur Darren Star (64) betonte mehrfach, dass der Schauspieler immer Teil der Pläne für die neue Staffel war. Im Gespräch mit Deadline behauptete er damals: "Er hat nie ernsthaft darüber nachgedacht, die Serie zu verlassen."

Caroline Dubois / Netflix William Abadie als Antoine Lambert und Lucas Bravo als Gabriel in "Emily In Paris"

Netflix © 2024 Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"

Stephanie Branchu / Netflix © 2024 Lucas Bravo als Gabriel in "Emily in Paris"