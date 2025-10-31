Gabriels Schicksal in Staffel 5 von "Emily in Paris" bekannt

Lucas Bravo (37) hat in der Vergangenheit deutliche Worte über seine Rolle als Gabriel in der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris" gefunden. Der Schauspieler kritisierte, dass seiner Figur im Laufe der Staffeln die Dynamik und Lebendigkeit abhandenkam. Im Gespräch mit IndieWire erklärte er 2024: "In der ersten Staffel war viel von mir in ihm, aber mit der Zeit wurde er immer unbewusster gegenüber seiner Umgebung und zur Marionette. Es machte keinen Spaß mehr, das zu spielen." Sein Vertrag endete nach Staffel vier, und der Franzose stellte öffentlich infrage, ob er für eine fünfte Staffel zurückkehren wolle.

Trotz seiner Zweifel entschied Lucas sich schließlich doch, bei der Serie zu bleiben. Im April 2025 schwärmte er gegenüber Parade, die kommende Staffel sei "die beste bisher". Showrunner Darren Star (64) versuchte ebenfalls, die erhitzten Gemüter abzukühlen, und bezeichnete die Kontroverse um Lucas' Aussagen als ein Missverständnis. Er ließ dabei durchblicken, dass Gabriels Geschichte in Staffel fünf einige unerwartete Wendungen nehmen könnte. Auch über Gabriels Chancen, mit Emily zusammenzukommen, wollte sich Darren nicht festlegen, deutete jedoch an, dass das letzte Wort diesbezüglich noch nicht gesprochen sei, wie US Magazine berichtet.

Für Diskussionen sorgte zuletzt die Tatsache, dass Lucas im Trailer zur neuen Staffel nicht zu sehen war. Darauf angesprochen, zeigte sich der Schauspieler geheimnisvoll. "Ich finde es gut, dass meine Abwesenheit im Trailer Fragen aufwirft", sagte er gegenüber E! News im Oktober. Ob Gabriel tatsächlich weniger präsent sein wird oder ob die Macher der Serie nur die Spannung hochhalten wollen, bleibt offen. Eines ist jedoch sicher: Bravo genießt es, das Publikum im Ungewissen zu lassen – und hält damit die Zuschauer bis zur Rückkehr von "Emily in Paris" neugierig.

Getty Images Lucas Bravo, August 2024

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler