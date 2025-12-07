Nikola Grey enthüllt Comeback-Pläne fürs Dschungelcamp

Nikola Grey (29) hat in einer Fragerunde auf Instagram jetzt offen über seine TV-Karriere gesprochen und dabei gleich mehrere Gerüchte ausgeräumt. Der Reality-Star, der aktuell eine Beziehungskrise mit seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (30) durchlebt, erklärte seinen Followern, warum er zuletzt von der Bildfläche verschwunden war: "Ich habe dieses Jahr jedes TV-Projekt abgesagt. Ihr wisst ja, was passiert ist." Nikola begründete die Absagen mit seinem mentalen Zustand. Als mögliche Bühne für ein TV-Comeback hätte er lediglich das Dschungelcamp ins Auge gefasst – nur kam dafür keine Anfrage.

Der Reality-TV-Star betonte zudem, wie schade er das verpasste Jahr fand, da wirklich interessante Projekte auf ihn gewartet hätten. Leider war er durch die persönliche Krise jedoch nicht bereit, den Schritt zurück ins Fernsehen zu wagen. In seiner Instagram-Story berichtete der 29-Jährige auch, dass er sich in dieser Zeit auf andere geschäftliche Projekte konzentriert hat. Zudem räumte er mit Spekulationen auf und stellte klar, dass er bei The Masked Singer nicht mitgemacht habe – ein Gerücht, das zuletzt kursierte. "Kenne das Format auch nicht mal", schreibt Nikola in seiner Instagram-Story.

Privat scheint Nikolas Leben momentan äußerst turbulent. Während es Berichten zufolge in seiner Beziehung erhebliche Spannungen gibt, plant Nikola offenbar nun eine Rückkehr nach Deutschland – genauer gesagt von Dubai nach Köln. Für den Reality-Star, der in Formaten wie Temptation Island oder Promis unter Palmen bekannt wurde, könnte ein Neuanfang auch eine Chance bieten, alte Erfolge wieder aufzunehmen. Es bleibt abzuwarten, wie es jetzt für Nikola weitergeht, sowohl beruflich als auch privat.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025