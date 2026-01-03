Cleverer Move: Deshalb besuchte Miley Cyrus 2025 die Oscars

Miley Cyrus (33) hatte bei den Oscars 2025 mehr im Sinn als Glitzer und Blitzlicht. Die Sängerin nutzte den Abend in Los Angeles gezielt, um sich bei Filmschaffenden als Songwriterin ins Gespräch zu bringen. Das verriet Miley nun dem Magazin People und schilderte, wie offen sie vor Ort auf Regisseure und Produzenten zuging. "Das ist buchstäblich der Grund, warum ich dieses Jahr zu den Oscars gegangen bin", sagte sie. Jeder, der sich vorstellte, bekam von ihr dieselbe Botschaft: "Wenn ihr Musik braucht, ich bin da." Ihr Auftritt auf dem roten Teppich wurde so zur Visitenkarte – und zur Einladung, gemeinsam Musik fürs Kino zu machen.

Die Taktik zahlte sich schnell aus. Miley schrieb den Song "Dream As One" für "Avatar: Fire and Ash", nachdem sie sich bereits 2024 bei der D23 Expo mit James Cameron (71) unterhalten hatte, wo beide als Disney Legends geehrt wurden. "Es passierte irgendwie organisch", erklärte sie. Ähnlich lief es bei "The Last Showgirl" von Gia Coppola mit Pamela Anderson (58): Auch diese Zusammenarbeit entstand, weil Miley Jamie Lee Curtis (67) genau denselben Pitch gemacht hatte. Selbst die Macher der Netflix-Serie "Baby Reindeer" bekamen ihr Angebot zu hören. "Ich weiß nicht, was ich für 'Baby Reindeer' Staffel zwei schreiben würde", sagte sie, "aber ich habe es in den Raum geworfen." Für Miley geht es bei Filmsongs um Gefühle, die bleiben: "Es gibt bestimmte Lieder, die sofort das ganze Kinoerlebnis wachrufen. Sie brennen sich ein", erklärte sie People.

Für Miley hatten die Oscars in diesem Jahr noch aus einem anderen Grund eine ganz besondere Bedeutung. Erstmals zeigte sich die Sängerin ganz offiziell mit Maxx Morando (27) als Paar auf dem roten Teppich der Preisverleihung. Nach vier Jahren Beziehung präsentierten sich die Musiker den Fotografen und feierten damit ihr glamouröses Debüt als Duo. Begleitet wurde der große Auftritt von Mileys auffälligem Styling, denn sie hatte sich die Augenbrauen blondiert und zog damit alle Blicke auf sich. Inzwischen sind beide sogar verlobt und planen eine intime Hochzeit.

Getty Images Miley Cyrus bei den 97. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, März 2025

Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025