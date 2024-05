Jennifer Garner weint: Tochter Violet hat die Schule beendet

Jennifer Garner (52) kann ihre Tränen nicht zurückhalten. In einem emotionalen Instagram-Post gibt die Schauspielerin bekannt, dass ihre Tochter Violet Affleck (18) die High School abgeschlossen hat. Dieser Meilenstein nimmt ihre berühmte Mama sichtlich mit. Jennifer teilt einige Bilder, auf denen sie bitterlich weint. "Sag mir, dass du einen Absolventen hast, ohne mir zu sagen, dass du einen Absolventen hast", betitelt die "30 über Nacht"-Darstellerin die Aufnahmen.

In der Kommentarspalte erhält Jennifer viel Verständnis. "Oh Schatz... Ich weiß. Ich weiß. Du hast einen tollen Job gemacht, Mama! Ich werde für Unterstützung und viele Umarmungen hier sein", schreibt beispielsweise ihre Schauspielkollegin Reese Witherspoon (48). "Ich bin so bei dir", fühlt auch Gwyneth Paltrow (51) mit. "Du weißt, dass es wirklich besser wird. Sie erwachsen zu sehen, ist auch eine wirklich coole Sache. Ich kann nicht sagen, dass ich kein volles Haus vermisse, aber es macht Spaß, ihnen dabei zuzusehen, wie sie das Leben auf ihre eigene Weise navigieren", versucht sie zudem ein Follower aufzumuntern.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (51) hat Jennifer drei Kinder. Ihre Erstgeborene Violet hatte 2005 das Licht der Welt erblickt. Vier Jahre später war ihr zweites Kind Fin (15) geboren worden. Nesthäkchen Samuel (12) folgte 2012. Seit ihrer Trennung teilen sich Jennifer und Ben das Sorgerecht für die Kinder. Dabei scheinen die beiden fest an einem Strang zu ziehen. Regelmäßig wird das Ex-Paar mit ihrem Nachwuchs bei gemeinsamen Aktivitäten gesehen.

Jennifer Garner, 2024

Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

