Bianca Heinicke erscheint "zweigeteilt" bei den Bambi Awards

Vor wenigen Wochen lief Bianca Heinicke (32) ungeschminkt über den roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises – und sorgte damit für ziemlich viel Aufregung. Die Content Creatorin möchte das aber nicht auf sich sitzen lassen – und setzte mit ihrem Auftritt bei den Bambi Awards am gestrigen Abend erneut ein Statement. Während die anderen Gäste in eleganter Abendgarderobe über den roten Teppich schritten, passte sie sich dem nur zur Hälfte an und zog dadurch die Blicke auf sich: Eine Gesichtshälfte geschminkt, eine ungeschminkt. Die rechte Hälfte ihres Outfits ein Abendkleid, die linke T-Shirt und Jeans.

Gegenüber dem Veranstalter erklärte der Social-Media-Star seinen Look. "Als ich das letzte Mal ungeschminkt über den roten Teppich gelaufen bin, hat das für eine Menge Aufregung gesorgt. Deswegen hab ich gedacht, wir greifen das Thema noch mal auf. Dementsprechend habe ich mich heute zweigeteilt, um zu zeigen, dass das eigentlich eine Maske ist. Ein Kostüm, das wir uns anziehen", bemerkt sie und fährt fort: "Viele Leute glauben, wir brauchen das, um uns genug zu fühlen – für solche Veranstaltungen und auch für den Alltag. Da möchte ich einfach darauf aufmerksam machen, dass wir auch ganz natürlich genug sind, um uns auf dem Bambi zu zeigen."

Bereits nach ihrem ungeschminkten Auftritt scheute die 32-Jährige die Diskussion über ihren Look nicht. Auf Social Media reagierte sie auf die zahlreichen Kommentare. "Wer den Mut hat, echt zu sein, zeigt allen anderen, wie eng die unsichtbaren Käfige sind, in denen wir oft leben", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag, in dem sie hinterfragte, warum Echtheit zu solchen Reaktionen führt.

Anzeige Anzeige

Imago Bianca Heinicke bei der Bambi-Verleihung 2025 in München

Anzeige Anzeige

BrauerPhotos / J.Harrell Bianca Heinicke, Bambi Awards 2025

Anzeige Anzeige

Imago Timothy Hill und Bianca Heinicke bei der Goldenen Henne, 2025