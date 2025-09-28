Bibi Heinicke überrascht Fans mit neuestem YouTube-Video

Bianca Heinicke (32), bekannt als Bibi, überrascht ihre Fans mit einem neuen YouTube-Video, das sie auf eine Reise durch den Regenwald in Südamerika mitnimmt. Gemeinsam mit ihrem Partner Timothy Hill (30) erkundet sie in dem zehnminütigen Clip die unberührte Natur, stets begleitet von einem professionellen Guide. Dabei zeigt sich Bibi begeistert von der beeindruckenden Artenvielfalt und warnt vor den Gefahren des Dschungels: "Giftige Stacheln, Schlangen, giftige Spinnen und was wir sonst noch alles gesehen haben." Ihr Ziel ist klar: Sie möchte die Schönheit dieser besonderen Orte in den Fokus rücken, um ein Bewusstsein für deren Schutz zu schaffen.

Dies ist erst das dritte Video seit Bibis Sinneswandel vor drei Jahren. Während sie früher für Schminktutorials und lustigen Paar-Content bekannt war, stehen nun Themen wie Umweltbewusstsein und Veganismus im Vordergrund. Dieser Richtungswechsel scheint bei ihrer Community gut anzukommen – der Kommentarbereich ist voll von Lob. "Wie sehr ich mich gerade über diese Benachrichtigung gefreut habe", schreibt ein Fan, während ein anderer begeistert hinzufügt: "Damit habe ich nicht gerechnet." Die Likes ihres Videos sprechen ebenfalls für den Erfolg des neuen Ansatzes.

Nach einer längeren Auszeit entdeckt Bibi nicht nur neue Leidenschaften, sondern lässt auch Raum für frischen Wind in ihrem Privatleben. Mit Timothy an ihrer Seite feierte sie erst kürzlich ihr Debüt auf dem roten Teppich. Die beiden harmonieren selbstbewusst und stilsicher miteinander und scheinen ein neues gemeinsames Kapitel in der Öffentlichkeit aufzuschlagen, das von Abenteuerlust und gemeinsamer Begeisterung für Umwelt- und Naturschutz geprägt ist. Damit präsentiert sich Bibi heute als gereifte Frau mit klaren Botschaften, die über den früheren Fokus ihres Kanals hinausgehen.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im Januar 2025

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, April 2025

Imago Timothy Hill und Influencerin Bianca Heinicke im August 2025 in Berlin