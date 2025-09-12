Bianca Heinicke war bei erstem Auftritt mit Timothy nervös

Bianca Heinicke (32), besser bekannt als Bibi, die einst aus ihrem "Beauty Palace" humorvolle Lifestyle-Videos teilte, hat sich nach längerer Pause wieder ins Rampenlicht gewagt. Die 32-jährige Influencerin war bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln dabei und zeigte sich sichtlich aufgeregt: "Es ist schon ein bisschen mehr Nervosität, weil man so aus der Routine rausgekommen ist", verriet sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es war ein besonderer Moment, denn erstmals erschien sie mit ihrem Freund Timothy Hill (30) auf dem roten Teppich. Für das Paar schien es der perfekte Anlass zu sein, gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten.

Bibi, die mit ihrem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" zu den bekanntesten Social-Media-Größen Deutschlands zählt, ist nach längerer Auszeit Anfang 2024 wieder in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Damals hatte sie sich sowohl beruflich als auch privat neu orientiert, nachdem sie sich von ihrem langjährigen Partner Julian Claßen (32) getrennt hatte, mit dem sie zwei Kinder hat. Das TV-Event in Köln war für sie eine spannende Erfahrung, auch wenn sie zugab, privat nicht sonderlich viel Fernsehen zu schauen. Trotzdem zeigte sie sich neugierig auf die nominierten TV-Formate und genoss den Abend mit ihrem Partner Timothy in vollen Zügen.

Schon beim Betreten des roten Teppichs zog das Paar mit den subtilen 80er-Jahre-Vibes ihrer Looks die Blicke auf sich. Während Bibi eine auffällige silberne Kombination trug, setzte Timothy mit einem individuell gemusterten Hemd auf ein leger-schickes Outfit. Arm in Arm zeigten sie sich der Öffentlichkeit – eine Premiere, die das Paar sichtlich genoss. Für Bianca bedeutet ihr erneutes Auftreten vor der Kamera nicht nur einen neuen Lebensabschnitt, sondern auch die Möglichkeit, sich gemeinsam mit ihrer neuen Liebe Timothy bei besonderen Anlässen zu zeigen.

Getty Images Timothy Hill und Bianca Heinicke, Deutscher Filmpreis 2025

Instagram / diego.fossa Bibi Heinicke, Februar 2025

Imago Timothy Hill und Influencerin Bianca Heinicke im August 2025 in Berlin