Yasin Cilingir wünschte sich Aleks als Fame-Fighting-Partner

Yasin Cilingir (34) und Aleksandar Petrovic (34) treten beim kommenden Fame Fighting Event gegeneinander an. Der große Showdown ist für den 18. Oktober angesetzt und verspricht schon jetzt einen spannenden Kampf zwischen den beiden Reality-TV-Stars. Yasin enthüllte in einem Interview mit Promiflash, dass er es schon lange auf Aleks als Gegner abgesehen hatte: "Ich habe mir den Alex gewünscht. Schon seit einem Jahr." Bereits beim Promiboxen habe Yasin Kontakt aufgenommen, damals habe das Duell aber nicht realisiert werden können. Nun sei er jedoch bereit, in den Ring zu steigen und freut sich umso mehr, dass es dieses Mal klappt.

Die beiden Kontrahenten kennen sich nicht nur durch die TV-Landschaft, sondern teilen auch eine gemeinsame Vergangenheit bei Love Island. Yasin verriet, dass es damals einen kleinen Konflikt zwischen ihnen gegeben habe. "Ich sagte zu ihm: 'Nenn mich nicht Bro'." Diese Situation habe zu Spannungen geführt, die bis heute anhalten und den Kampf besonders interessant machen könnten. Als Leistungssportler seien beide zudem bestens auf den Wettkampf vorbereitet und das Gewicht passe ebenso, betonte Yasin gegenüber Promiflash.

Schon bei der Pressekonferenz hatte Yasin mit markigen Sprüchen für Aufsehen gesorgt. In einem Gespräch mit Promiflash bezichtigte er Aleks, seine Muskeln nicht allein durch hartes Training aufgebaut zu haben. "Für mich ist er eine leere Luftpumpe", betonte der Reality-TV-Star und erklärte: "Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall davon was nimmt, weil sonst wird er auch nicht so klar und muskulös dastehen. Ich denke, das ist auch extrem viel Arbeit. Und ich glaube auch nicht, dass er so viel Zeit hat fürs Training." Aleks hatte auf diese Anschuldigungen bisher nicht reagiert – er soll sich laut Berichten in Dubai auf das Duell vorbereitet haben und dort von erstklassigen Trainingsbedingungen profitiert haben.

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

