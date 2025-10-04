Enthüllt: Diesen Realitystar hat Tanja Tischewitsch gekorbt

Auf der "Iconic Drama"-Kino-Tour von Reality-TV-Star Sam Dylan (34) kam es zu einer spannenden Enthüllung. Unter den über 400 Zuschauern, die gebannt lauschten, ließ Sam es sich nicht nehmen, eine Geschichte über Kollegin Tanja Tischewitsch (36) preiszugeben. Die frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin gab offen zu, dass sie Interesse an Calvin Kleinen (33) hatte, einem weiteren prominenten Gesicht der Reality-TV-Szene. Doch trotz dieses Interesses hat Tanja dem selbsternannten "Reality-TV-König" mehrfach einen Korb gegeben – angeblich auf Rat von Sam.

Wie Sam während des Events plauderte, sei Tanja für ihre Vorliebe für A-Lister bekannt, was sie einst durch eine kurze Liaison mit Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) bewiesen haben soll. Bei Calvin Kleinen, der für seine auffälligen Auftritte in Formaten wie Promis unter Palmen und Temptation Island bekannt ist, habe sie jedoch eine Grenze gezogen. Der Grund: Laut Sam habe Tanja befürchtet, nur eine von vielen in Calvins Dating-Historie innerhalb der Reality-Bubble zu sein. Die charmante Moderatorin entschied sich daher, auf Abstand zu gehen und dem Reality-TV-Star einen Korb nach dem anderen zu geben.

Tanja, die neben ihrer TV-Karriere auch als Mutter eines Sohnes bekannt ist, gilt als Frau mit einer klaren Vorstellung von ihrem Dating-Leben. Calvin hingegen, der viele Fans mit seinen lockeren Sprüchen und seiner extrovertierten Art begeistert, ist nicht unbedingt für seine Zurückhaltung bei romantischen Abenteuern bekannt. Während Tanja ihren Stolz bewahrte, wird an dieser Geschichte vor allem deutlich, wie komplex und oft verstrickt das Beziehungsgeflecht in der Promiwelt ist. Ob Calvin sich trotz der Körbe eine Chance bei Tanja erhofft hatte, bleibt ungewiss.

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar